Внимание! AI може да бъде опасен за здравето

Изкуственият интелект вече не е просто играчка за домашни и офис въпроси. Той се превърна в „личен доктор“ за милиони. Но ново изследване на University of Oxford хвърля студена вода върху ентусиазма: чатботовете могат да дават неточни и противоречиви медицински съвети, а това крие реални рискове.

Според учените хората, които търсят здравна информация чрез AI, получават смесица от добри и откровено проблематични отговори. Част от препоръките са коректни, други – подвеждащи или непълни. Най-големият проблем? Потребителят трудно може да различи кое е надеждно и кое – опасно.

„Може да бъде опасно хората да питат чатботове за симптомите си“, предупреждава д-р Ребека Пейн, водещ медик в проучването. По думите ѝ технологията създава илюзия за компетентност – отговорите звучат уверено и подредено, но не винаги са клинично издържани.

Тревожната картина се допълва от данни на Mental Health UK. През ноември 2025 г. тяхно допитване показва, че повече от един на всеки трима британци използва изкуствен интелект за подкрепа на психичното си здраве или общото си благосъстояние. Това означава милиони хора, които поверяват тревогите, симптомите и страховете си на алгоритъм.

Експертите подчертават, че AI може да бъде полезен инструмент за обща информация, но не и заместител на лекар. Особено когато става дума за сериозни симптоми, хронични заболявания или спешни състояния. Неточният съвет не просто заблуждава – той може да забави диагностицирането и лечението.

