Ортопедите от УМБАЛ „Софиямед“ отстраниха над 2кг. тумор от бедрото на пациент

Над 2 кг. тумор от бедрото на 67-годишен мъж отстраниха по време на органосъхраняваща операция лекарите от Клиниката по Ортопедия и травматология на УМБАЛ „Софиямед“ с началник проф. д-р Андрей Йотов, д.м.н.



Пациентът постъпва в болничното заведение с оплаквания от силна и непрекъсната болка, подуване и затруднени движения в десния долен крайник. Симптомите датират от няколко месеца, като той съобщава за бързо нарастване на обема на бедрото. Назначени са му образни изследвания, чрез които се установява огромна формация, ангажираща бедрената мускулатура и притискаща съдове и нерви.

Операцията е извършена от екип в състав д-р Петър Ангелов-ортопед, д-р Данаил Лилянов- ортопед, д-р Цветана Даракчиева- анестезиолог, м.с. Жечев- инструментатор, м.с. Бочукова- анестезиологична сестра, а по време на нея специалистите установяват и действителните размери на отстранения тумор от 25Х11 см.



След оперативната интервенция пациентът е изправен на крака още на следващия ден, възстановява се добре и е изписан от лечебното заведение.



Специалистите призовават пациентите да не неглижират оплакванията си, да посещават профилактични прегледи, които спомагат за ранна диагностика на всяко заболяване, което е от ключово значение за успешното лечение.





