Вирусите - скритият риск за сърцето

Д-р Сибел Кафалиева, кардиолог в УМБАЛ „Софиямед”: Вирусната инфекция е сериозен тригер при пациенти със сърдечносъдови проблеми

– Д-р Кафалиева, защо именно през студените месеци се наблюдава ръст на сърдечносъдовите инциденти?

С настъпването на зимния сезон отчетливо се увеличава честотата и тежестта на сърдечносъдовите заболявания. Това се потвърждава и от множество епидемиологични проучвания, които показват по-високи нива на хоспитализации и смъртност от инфаркт на миокарда, инсулт, аритмии и декомпенсация на сърдечна недостатъчност. Причините не са случайни – те са резултат от комплексно взаимодействие между климатичните условия и физиологичните реакции на организма.

– Как ниските температури влияят директно върху сърдечносъдовата система?

При излагане на студ кръвоносните съдове се свиват – процес, известен като вазоконстрикция. Това е защитен механизъм за ограничаване на топлинните загуби, но води до повишаване на периферното съдово съпротивление и артериалното налягане. При пациенти с артериална хипертония или коронарна болест на сърцето този механизъм значително увеличава риска от остри коронарни инциденти.

Освен това студът активира симпатиковата нервна система, което води до учестяване на сърдечната дейност и повишена нужда от кислород на миокарда. При наличие на стеснени коронарни съдове това може да предизвика исхемия и развитие на остър инфаркт на миокарда.

– Има ли промени в кръвосъсирването през зимата?

Да, през студените месеци се наблюдава повишаване на вискозитета на кръвта и активиране на коагулационната система. Това създава предпоставки за образуване на тромбози и увеличава риска от инфаркт и исхемичен мозъчен инсулт, особено при пациенти с атеросклероза.

– Каква е ролята на респираторните инфекции за сърдечносъдовото здраве?

През този сезон вирусните респираторни инфекции са един от водещите отключващи фактори за декомпенсация на хроничните сърдечносъдови заболявания. Грип, RSV, риновируси, коронавируси и други респираторни вируси не засягат само дихателната система, а предизвикват системен възпалителен отговор, който може да има директни и тежки последици върху сърцето.

Възпалението може да дестабилизира атеросклеротичните плаки, да улесни тяхното разкъсване и последваща тромбоза – пусков механизъм за остър коронарен синдром.

– Как вирусните инфекции влияят при пациенти със сърдечна недостатъчност?

При тези пациенти дори лека вирусна инфекция може да доведе до бързо клинично влошаване. Основните механизми включват системно възпаление и т.нар. цитокинова буря, както и задръжка на течности и белодробен застой.

Провъзпалителните медиатори имат директен отрицателен инотропен ефект – те понижават контрактилитета на миокарда и задълбочават сърдечната недостатъчност. Освен това инфекциите активират ренин-ангиотензин-алдостероновата система и симпатиковата нервна система, което води до задръжка на натрий и течности и често до остра декомпенсация.

– В клиничната практика наблюдавате ли комбинирани тежки състояния?

Да, често се среща едновременно протичане на пневмония или тежка вирусна инфекция с инфаркт на миокарда или белодробна тромбоемболия. Това не е съвпадение, а добре описан патофизиологичен процес. Инфекциите водят до хиперкоагулационно състояние с повишени нива на фибриноген и тромбоцитна активация, което улеснява образуването на тромбози по коронарните и белодробните артерии.

Пневмониите и тежките вирусни инфекции нарушават газообмена и водят до хипоксия. Комбинацията от намалено кислородно снабдяване и повишена нужда на миокарда създава условия за инфаркт тип 2 – дисбаланс между кислородна доставка и консумация.

– Какво е най-важното за навременната профилактика и лечение през зимата?

Изключително важно е вирусната инфекция да бъде разпозната като тригериращ фактор при пациенти със сърдечносъдови проблеми, а не като изолирано заболяване. При пациенти със сърдечна недостатъчност, коронарна болест или предходен инсулт е необходим стриктен мониторинг при всяка респираторна инфекция, ранна диагностика на белодробни усложнения, оптимизация на сърдечната терапия и своевременна хоспитализация при клинично влошаване. Ваксинацията срещу грип също има ключова роля при рисковите пациенти.

– Какви са основните Ви съвети към пациентите със сърдечносъдови заболявания през студените месеци?

Ранната превенция и добрият контрол на рисковите фактори са от ключово значение. Това включва редовен прием на предписаната медикаментозна терапия, контрол на артериалното налягане и пулса, избягване на продължително излагане на студ, подходящо облекло и поддържане на топлинен комфорт, както и консултация с кардиолог при поява на нови или влошени симптоми.

– Как отговаряте на тези предизвикателства с Вашите колеги от Клиниката по кардиология?

В Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология към УМБАЛ „Софиямед“ осигуряваме 24-часова непрекъсната медицинска грижа за пациенти с остри и хронични сърдечносъдови заболявания, включително при внезапно влошаване на състоянието през зимния сезон. Работим по утвърдени европейски и международни ръководства (ESC, AHA) и прилагаме интегриран, мултидисциплинарен подход при пациенти с комплексна патология.

Нашата мисия е не само овладяване на острото състояние, но и осигуряване на дългосрочна стабилност, проследяване и превенция на бъдещи усложнения с индивидуален подход към всеки пациент.

Д-р Кафалиева завършва в Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора през 2018 г. Придобива специалност по кардиология през 2024г. От 2018 г. работи като лекар – ординатор в Отделение по кардиология и инвазивна кардиология на МБАЛ Тракия Стара Загора. От 2020 г. е част от екипа на Клиника по кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ „Софиямед“.

Практикува амбулаторна практика на ДКЦ „Вита“ (База-2 София), както е и консултант към Центъра по метаболитна и бариатрична хирургия на МБАЛ „Вита“.

Има множество участия в национални и международни курсове, семинари и конгреси по специалността. Автор е на научни публикации. Член е на дружество на кардиолозите в България и Български лекарски съюз. Притежава сертификати от курсове по ехокардиография и сертификат за добра медицинска практика.

