Как да се справим с пролетната умора

Навън всичко се събужда за нов живот – дърветата се разлистват, слънцето грее по-дълго, а хората… често се чувстват по-уморени от всякога. Парадоксът на пролетта има име – пролетна умора. Състояние, което засяга милиони хора всяка година, точно когато би трябвало да имаме най-много енергия.

Специалистите обясняват, че причината е в адаптацията на организма към смяната на сезоните. След зимните месеци тялото трябва да се нагоди към повече светлина, по-високи температури и промени в хормоналния баланс. Именно тогава се появяват познатите симптоми – отпадналост, сънливост, липса на концентрация, раздразнителност и понякога дори леко главоболие.

Зимният режим също има своята роля. По-малко движение, по-тежка храна и недостиг на витамини постепенно изчерпват резервите на организма. Най-често липсват витамин D, витамин C, желязо и магнезий – важни елементи за енергията и имунната система.

Промяната в биологичния часовник също оказва влияние. С увеличаването на дневната светлина организмът трябва да пренастрои производството на хормони като мелатонин и серотонин, които регулират съня и настроението. Докато този баланс се възстанови, много хора усещат необичайна умора.

Лекарите уверяват, че пролетната умора е временно състояние. Обикновено трае между две и четири седмици, докато тялото се адаптира към новия сезон.

За да премине по-леко този период, специалистите препоръчват повече движение на чист въздух, достатъчно сън и по-балансирано хранене. Пресните зеленчуци, плодовете, ядките и пълнозърнестите храни могат значително да помогнат за възстановяване на енергията.

Понякога най-простите неща се оказват най-ефективни – разходка на слънце, чаша вода и малко повече почивка. Защото пролетта не е само сезон на природата, а и време, когато организмът ни се учи отново да бъде в ритъм със света около нас.

