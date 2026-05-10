Лекар посочи най-добрите храни за здрави кости след 50

След 50-а година рискът от остеопороза започва рязко да се повишава, а проблемът често остава незабелязан до първата сериозна фрактура. Специалисти, цитирани от HuffPost, предупреждават, че именно след тази възраст организмът започва по-трудно да поддържа здравината на костите. Най-застрашени са жените след менопауза, но рискът нараства и при мъжете с напредването на възрастта. Лекарите обаче подчертават, че има ясни правила, които могат значително да намалят опасността.

Какво се случва с костите след 50 години

„Остеопорозата е загуба на качество и здравина на костите, която увеличава податливостта към фрактури“, обяснява ендокринологът и преподавател в Медицинския факултет на Университета в Мериленд Розалина Маккой.

Според проучване, публикувано в списание Clinmedicine, около половината жени и всеки пети мъж над 50 години преживяват фрактури, свързани с остеопороза.

Ендокринологът Есика Гарсия обяснява, че с възрастта тялото започва по-трудно да възстановява костната тъкан и да усвоява калция от храната. При жените допълнителен фактор е спадът на естрогена след менопаузата.

„Този хормон помага за поддържането на костната плътност. След менопаузата защитният му ефект постепенно се губи“, подчертава Гарсия.

Движението става задължително

Лекарите са категорични, че след 50 години физическата активност вече не е просто препоръчителна, а жизненоважна за костите.

„Препоръчително е поне 30 минути дневно да се правят енергични упражнения като бързо ходене, силови тренировки и упражнения за баланс“, казва Дебора Селмайер от Медицинския факултет на Станфорд.

Според специалистите именно натоварването на костите стимулира тяхното укрепване и забавя загубата на плътност.

Кои хранителни вещества стават най-важни

След 50 години калцият и витамин D се превръщат в ключови за поддържането на здрави кости.

„Калцият и витамин D са единствените хранителни вещества, за които е доказано, че намаляват риска от фрактури“, подчертава Селмайер.

Ендокринологът Джъд Сфейр от клиниката Майо препоръчва прием между 1000 и 1200 милиграма калций дневно, както и между 800 и 1000 международни единици витамин D.

Той обръща внимание и на протеините. „Протеинът изгражда колагеновата структура, която придава здравина и гъвкавост на костите“, казва Сфейр.

Храната, която лекарите препоръчват най-много

Сред най-полезните храни за хората над 50 години специалистите посочват сардините.

„Сардините осигуряват калций в лесно усвоима форма и са богати на витамин D и протеини“, обяснява Гарсия.

По данни на Националните здравни институти на САЩ порция от 85 грама сардини съдържа около 325 милиграма калций.

Лекарите препоръчват също мляко, кисело мляко и извара, а при хора с лактозна непоносимост или вегани - редовни изследвания за дефицит на калций и витамин D.

Какво трябва да се ограничи

Експертите предупреждават, че някои навици ускоряват отслабването на костите след 50-годишна възраст.

„Алкохолът потиска клетките, които изграждат костите, и нарушава метаболизма на витамин D“, казва Гарсия.

Сред най-вредните се нареждат и газираните напитки заради съдържащата се в тях фосфорна киселина, както и прекомерната употреба на солени храни, които увеличават загубата на калций от организма.

Лекарите предупреждават, че профилактиката е изключително важна именно след 50 години, защото тогава загубата на костна маса започва да се ускорява, а възстановяването става все по-трудно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com