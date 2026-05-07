Нова пандемия? Хантавирус плъзва от кораб-държави приемат болните си

Двама души в тежко състояние бяха евакуирани от круизния кораб MV Hondius, на борда на който беше потвърдено огнище на опасния хантавирус. Те вече са пристигнали в Холандия за лечение, съобщи операторът Oceanwide Expeditions.

Трети пътник в стабилно състояние също е трябвало да бъде транспортиран с медицински полет, но евакуацията му е била отложена.

Корабът, който в последните дни беше закотвен край Кабо Верде, вече се насочва към Канарските острови. На борда му все още има 146 души от 23 държави, поставени при строги предпазни мерки.

Сред евакуираните има британец, холандец и германец. Според оператора 65-годишният германец е бил в близък контакт с германка, починала на борда на 2 май.

Британските медии идентифицират евакуирания англичанин като 56-годишния бивш полицай Мартин Ансти, който в момента е в стабилно състояние в Холандия. Сред евакуираните е и 41-годишен член на екипажа от Холандия.

От началото на пътуването, започнало преди месец от Аржентина, на борда са починали трима души.

Междувременно два американски щата потвърдиха пред BBC, че следят състоянието на трима пътници, които вече са се прибрали в САЩ след по-ранно слизане от кораба. Засега те нямат симптоми.

Здравните власти в Джорджия наблюдават двама души, а в Аризона – още един. И тримата са в добро състояние.

Световната здравна организация също потвърди случай на заразен мъж в Швейцария, който след слизане от кораба е дал положителна проба за хантавирус и е настанен в болница в Цюрих.

„Пациентът е реагирал след имейл от оператора на кораба, информиращ за здравния инцидент“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус.

Според последната информация на СЗО до момента са установени осем случая на хантавирус – три потвърдени и пет предполагаеми – сред хора, пътували на борда.

Южноафриканските здравни власти съобщиха, че при двама от потвърдените пациенти е открит щамът Andes – разновидност на вируса, разпространена в Латинска Америка, откъдето е тръгнал круизът.

Експертите следят внимателно случая, защото този щам вече е показвал способност за предаване между хора при близък физически контакт – нещо рядко за хантавирусите, които обикновено се разпространяват чрез гризачи.

Един от смъртните случаи вече е потвърден като свързан с вируса, докато причините за останалите две все още се изясняват.

Сред починалите е холандка, напуснала кораба на остров Света Елена на 24 април. Тя е пътувала до Южна Африка, където е починала два дни по-късно. Съпругът ѝ също е починал на борда още на 11 април.

Служителят на СЗО Мария Ван Керхове заяви, че е било извършено проследяване на контактите по време на полета, с който жената е пътувала.

Авиокомпанията KLM издаде предупреждение, след като стана ясно, че жената е била качена за кратко на полет от Йоханесбург до Амстердам, но екипажът е отказал да я допусне до пътуване заради влошеното ѝ състояние.

Тялото на друга починала германка все още остава на борда на кораба.

Британската агенция за здравна сигурност също съобщи, че двама британци са се самоизолирали у дома след възможно излагане на вируса по време на круиза. И те засега не проявяват симптоми.

Испания вече подготвя приемането на кораба в Тенерифе. Испанският здравен министър Моника Гарсия заяви, че всички пътници ще преминат медицински прегледи при пристигането си.

Чуждите граждани ще бъдат репатрирани, ако състоянието им позволява, а испанците ще бъдат поставени под карантина в специализирана болница в Мадрид.

Властите уверяват, че няма риск за жителите на Канарските острови, тъй като операцията ще бъде организирана така, че да се избегне контакт с местното население.

„Това не е вирус като COVID или грипа“, подчерта д-р Ван Керхове. По думите ѝ заразяването изисква „много близък физически контакт“, а не случайно присъствие в едно помещение.

