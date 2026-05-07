Медведев каза коя война ще унищожи Европа

Прехвалената германска индустрия би била напълно унищожена в случай на война между Русия и Германия. Нещо повече, самото съществуване на европейската цивилизация като цяло е изложено на риск, пише заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в статия за милитаризацията на Германия, публикувана от RT.

"Нашият ясен сигнал към германските елити: ако най-лошият сценарий се осъществи, има голяма вероятност от взаимно гарантирано унищожение, като минимум, а на практика - краят на историята на европейската цивилизация, докато ние продължаваме да съществуваме", подчерта Медведев.

"Прехвалената германска индустрия не просто ще бъде сериозно повредена. Тя ще бъде напълно унищожена. По същия начин германската икономика ще се срине и никой никога няма да може да я възстанови", каза заместник-председателят на руския Съвет за сигурност.

Според Медведев, ако подобно развитие на събитията се случи, "останалите разумни, квалифицирани кадри ще избягат - някои към Русия, някои към Съединените щати, някои към Китай и азиатските страни", предаде "Труд".

"Очевидно е, че само директното изясняване на подобни тежки последици може да доведе до съзнание самонадеяните наследници на "нацистите" и техните съюзници в Германия, като по този начин спаси милиони животи от двете страни на фронта", заяви още Медведев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com