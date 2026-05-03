Страшен вулкан изригна, евакуират хиляди

Властите във Филипините евакуираха хиляди хора от района южно от Манила, след като вулканът Майон изригна.

Те предупредиха хората да стоят далеч от опасната зона, определена в радиус от 6 км около вулкана, като поясниха, че тя може да бъде засегната от свлачища и лавови потоци, пише The Independent.

Най-активният вулкан във Филипините изригна, изхвърляйки пепел, която покри част от околните селища, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Около 52 селища в околностите на вулкана Майон в провинция Албай в Биколски регион, на 330 километра югоизточно от столицата Манила, са били засегнати, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА), позовавайки се на властите.

Властите съобщиха и за лава, която е започнала да се стича по склона на планината. Филипинският институт по вулканология и сеизмология предупреди обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава и изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила.

Учените подчертаха, че трябва да се спазва стриктно постоянната опасна зона с радиус 6 километра около вулкана. В рамките на 24 часа са били регистрирани около 30 вулканични земетресения, включително 25 вулканични труса, уточниха от Филипинския институт по вулканология и сеизмология.

Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен с перфектната си конусовидна форма.

Най-силното изригване е било през 1814 г., когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. През 1993 г. вулканът също изригва, като тогава отнема живота на 79 души.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com