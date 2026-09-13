А1 вкарва бърз интернет в 105 селища, малките общини получават нов шанс
Близо 168 000 жители в Северна България трябва да усетят ефекта от новата оптична мрежа и модернизираните базови станции
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Близо 168 000 жители в Северна България трябва да усетят ефекта от новата оптична мрежа и модернизираните базови станции
С височина 2463 метра, той е известен с перфектната си конусовидна форма
Вчера се гласуваше общо в 15 селища, като 13 от тях бяха села
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80 са най-критичните точки, предупредиха от браншовия съюз
Ричард Клайдерман ще се срещне с родни питомци от SOS Детски селища. Световният френски пианист ще пристигне у нас на 4 декември, а на следващия ден щ...
Видин. Няколко ромски фамилии напуснаха Медовница, заселват се на гара Орешец, съобщи кметът Нелка Апостолова. В селото, където ромите преобладават, б...
Нашите работници са добре познати в африканската страна
Витлеем. Джон Кери, държавен секретар на САЩ, заяви, че израелските селища в окупираните територии на Палестина са "нелегитимни" и не са от полза за...