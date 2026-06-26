А1 вкарва бърз интернет в 105 селища, малките общини получават нов шанс

А1 отчете 92% изпълнение на ключовите индикатори по проекта за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура в Северозападния и Северния централен район. Проектът се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост и трябва да осигури високоскоростна цифрова свързаност за близо 168 000 жители в 105 населени места.

Компанията участва с 15 млн. евро собствено финансиране, а целта е новата оптична инфраструктура да стане основа за по-силно 5G покритие, електронни услуги, дистанционна работа и технологични решения за местния бизнес. Напредъкът беше представен на събитие с представители на местната власт, държавни институции и партньори.

Защо Северът има нужда от тази мрежа

Цифровата свързаност вече не е просто удобство, а базова инфраструктура за икономика, администрация, образование и здравни услуги. Малките населени места губят конкурентност, когато нямат стабилен достъп до бърз интернет, облачни услуги, електронна комуникация и 5G капацитет. Затова проектът не е само телекомуникационен - той е опит част от Северна България да се доближи до стандарта на големите градове.

В публичното описание на процедурата в ИСУН целта е формулирана директно: „Преодоляване на „цифровото разделение“ чрез подпомагане на изграждането на мрежи с много голям капацитет (ММГК) в слабонаселени и селски райони“. В документа се казва още: „Целта е да се даде възможност на още 350 000 души да имат достъп до услуги, основани на ММГК“. Посочено е и че „най-малко 50% от населените места, обхванати от тази мярка ще са в отдалечени, селски и слабо населени райони, където няма пазарен интерес за изграждане на ММГК“.

Какво вече е направено

До момента в двата района е осигурена оптична свързаност до 251 от общо 271 базови станции в 59 от 64 общини. Свързани са и 2 от планираните 3 гранични контролно-пропускателни пункта. Изградени са 793 от заложените 950 километра нова оптична инфраструктура, а модернизацията на съществуващата мрежа е почти завършена с обновени 1 254 километра.

Тези числа са важни, защото оптиката до базовите станции е гръбнакът, върху който може да стъпи по-бърз мобилен интернет и по-надеждно 5G покритие. Без такъв пренос базовите станции трудно могат да поемат повече трафик, нови услуги и по-високи скорости. Именно това превръща проекта в инфраструктурна основа, а не просто в поредно разширяване на мрежа.

Националният залог

Проектът на А1 е част от по-голямата инициатива за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура в България. Тя обхваща 185 общини, минимум 700 базови станции и минимум 350 000 жители в населени места с недостатъчна цифрова свързаност. Министерството на транспорта и съобщенията е структурата за наблюдение и докладване по инвестицията, а всяко проектно предложение обхваща един от шестте района за планиране и изисква собствен принос от поне 10%.

Индикаторите на министерството показват, че националната цел включва 350 000 жители с достъп до мрежи с много голям капацитет, 140 възела за достъп в общински центрове и 700 базови станции, привързани към новоизградените мрежи за пренос. Това се вписва и в европейската рамка за цифровото десетилетие, според която до 2030 г. всички домакинства в ЕС трябва да бъдат покрити с гигабитова мрежа, а всички населени райони - с 5G.

Какво показаха от А1

В рамките на събитието Стефан Цеков, старши мениджър „Управление на проекти и процеси“, представи развитието на Националния план за възстановяване и устойчивост и ролята на цифровата свързаност в него.

Стефан Цеков, старши мениджър „Управление на проекти и процеси“, А1

Цветан Хранков, директор „Инфраструктура на мрежата и фиксирани услуги“, и Валентина Иванова, старши мениджър „Планиране и развитие на оптична мрежа“, очертаха техническия напредък, изпълнението на ключовите индикатори и предстоящите дейности до завършването на проекта.

Цветан Хранков, директор „Инфраструктура на мрежата и фиксирани услуги“, А1

Компанията представи и решения, които могат да бъдат реализирани върху новата инфраструктура. Сред тях са интелигентно сметосъбиране, киберсигурност, дистанционна грижа Telecare, управляеми печатни услуги, интелигентно паркиране и мониторинг на градската среда. Те бяха показани от Таня Петрова, старши мениджър „Корпоративни продажби“, и Малинка Кръстева, регионален мениджър „Корпоративни клиенти“ за регион Враца.

Таня Петрова (вляво), старши мениджър „Продажби“ и Малинка Кръстева (вдясно), регионален мениджър „Продажби“, А1

Не само кабели, а и умения

Проектът включва и дейности за развитие на дигиталните умения в местните общности. Деница Коларска-Иванова, експерт „Комуникации и устойчивост“, представи програмата „Интернет за всички“, чрез която над 1600 възрастни хора в двата района са преминали практически обучения за работа със смартфон и интернет услуги.

Деница Коларска-Иванова, експерт „Комуникации и устойчивост“, А1

Представена беше и платформата „Онлайн умници“ с безплатни ресурси за деца, родители и учители, насочени към дигитална и медийна грамотност и безопасно използване на интернет.

Големият тест идва след финала

За Северозападния и Северния централен район новата инфраструктура може да се окаже по-важна от обикновено технологично обновяване. Тя няма автоматично да донесе инвестиции, по-добра администрация или нови работни места, но без нея тези процеси стават почти невъзможни.

Истинският резултат ще се види не само по изпълнените километри оптика, а по това дали хората, бизнесът и общините ще получат по-бързи услуги, повече възможности и по-малко причини да остават в цифровата периферия.

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