Шишков с голямо обещание за Северна България
Какво става с магистралата Русе - Велико Търново
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Какво става с магистралата Русе - Велико Търново
Близо 168 000 жители в Северна България трябва да усетят ефекта от новата оптична мрежа и модернизираните базови станции
Летница е модерно и приветливо място
Пътят от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България, каза министър Шишков
Започва строежът на над 40 киломенра
Древност и съвременен туризъм в едно чудо на Северна България
Говори министър Иван Иванов
През 1794 г. за монах тук е подстриган народният будител св. Софроний Врачански
Тези бури имат реален потенциал да се превърнат в силна шквалова линия
Стихията удари някои от селата наоколо
След подписването на допълнително споразумение от министъра на транспорта Красимира Стоянова
Затруднено е и движението по главния път София-Варна
Усилията на правителството са насочени към развитието на потенциала на кадрите у нас
Доверие се печели с работа, каза вицепремиерът
Загубила е една пета от населението си
В Монтанско ледените парчета буквално покриха дворове и градини
Строежът на магистралата между Русе и Велико Търново се бави заради съдебни процедури
Трябват икономически политики за регионите, особено в Северна България. Това заяви бившият министър на финансите Симеон Дянков в сутрешния блок на БНТ...
Предприемаме сериозни мерки за реализиране на икономическия потенциал на областта и по линия на привличане на големи чуждестранни инвестиции. Това за...