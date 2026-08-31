Шишков с голямо обещание за Северна България

Оттук нататък няма да има забравени региони и големи инфраструктурни обекти, заяви пред журналисти в Русе министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му политиката на правителството е насочена към използване на потенциала на всеки регион и преодоляване на различията между Северна и Южна България.

Шишков участва в среща с кметове от Русенска област, част от инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) „Регионите говорят“. В нея се включиха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска, областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, народни представители от „Прогресивна България“ и представители на регионалните структури на МРРБ.

„Кметовете научиха днес хубавата новина, че от утре започва разплащането по „Приложение 3“, тоест инвестиционната програма на общините отново е на дневен ред. Ще бъдат платени всички проекти, които отговарят на изискванията“, каза Шишков.

Той подчерта, че обиколката в страната в рамките на инициативата „Регионите говорят“ не е политическа, а има за цел представителите на изпълнителната власт да бъдат по-близо до местната власт и проблемите на хората.

По време на посещението министърът връчи на заместник-кмета на Русе Енчо Енчев чек за 3,8 млн. евро по спечелен от общината европейски проект за транспортна инфраструктура и градска среда, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“.

Шишков посочи, че в Русенска област почти няма проблеми с водоснабдяването, а републиканската пътна мрежа като цяло е в относително добро състояние. По време на срещата са били поставени въпроси за няколко пътни участъка, които според него трябва да бъдат включени в плановете за ремонт.

Като основен инфраструктурен проблем за региона министърът открои автомагистралата Русе - Велико Търново.

„Голямата болка си остава магистралата Русе - Велико Търново, тази магистрала, която беше забравена от политиците години назад. За тази магистрала нашето правителство казва ясно, че ще проектираме, което не е проектирано, и ще я построим до Маказа“, заяви Шишков.

По думите му участъкът от Велико Търново до Маказа се предвижда да бъде предоставен на концесия и да бъде изграден от частен инвеститор.

„Най-важният интерес на цялото общество е да има магистрали. Вторият интерес е да не харчим държавни пари, защото ги нямаме. И когато съберем тези две гледни точки, мисля, че няма друго решение освен да намерим инвеститор“, каза министърът.

Шишков заяви още, че правителството възнамерява да завърши и автомагистрала „Хемус“, което според него ще подобри значително транспортната свързаност на Русе и Северна България.

„Държавата е длъжник в последните 15 години на Северна България. Това неравенство между Северна и Южна България ще бъде преодоляно. Добрите новини за този регион тепърва предстоят“, каза още Иван Шишков.