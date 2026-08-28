Важна промяна за уикенда по „Тракия“, „Струма“ и Кресна

Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона временно се ограничава днес и в неделя, 30 август, по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и по пътя през Кресненското дефиле между пътен възел „Симитли“ и ГКПП „Кулата“. Днес забраната е от 16:00 до 20:00 ч. за камионите към Бургас и Кулата, а в неделя в същия часови диапазон - за пътуващите към София. От АПИ обясняват, че целта е да се намалят колоните и рискът от инциденти при неправилно изпреварване в часовете с най-интензивен трафик.

Реверсивно движение край Симитли

За улесняване на движението в района на Симитли днес ще има две ленти към Кулата и една към София. В неделя организацията ще бъде обърната - две ленти към София и една към Кулата. При необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другия почивен ден.

Кои камиони правят изключение

Ограниченията не важат за превозни средства за обществен превоз на пътници, опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се продукти и товари на температурен режим. Изключение има и за специализираните екарисажни автомобили и камионите на пътноподдържащите фирми.

АПИ следи трафика непрекъснато, а шофьорите могат да проверяват натоварването по републиканските пътища чрез интерактивната карта на пътната агенция и Националното тол управление.