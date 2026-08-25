Два града чакат голяма новина. Нова магистрала решава дългогодишен проблем

Добра новина за движението в ключов регион у нас. Трасето на бъдещата автомагистрала между Русе и Кърджали трябва да бъде окончателно избрано до края на ноември тази година, съобщава БТА. Новият инфраструктурен проект се очаква да реши дългогодишния проблем с тежкия трафик в родопския град, като осигури необходимия околовръстен път и насочи транзитните автомобили директно към граничния пункт "Маказа".

По време на работна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, областният управител на Кърджали Бисер Николов е получил уверение за ускоряване на процедурите. Държавата обмисля привличането на концесионер като най-удачен вариант за реализацията на мащабния обект, който ще получи статут на приоритетен.

"Трябва да се уточни трасето. До края на ноември министърът каза, че по всяка вероятност това ще бъде уточнено как да стане и оттам нататък да се избере концесионер като най-добър вариант за момента", коментира Бисер Николов.

Предварителните планове предвиждат реалното изграждане на автомагистралата Русе - Маказа да започне през месец ноември 2027 година. По думите на областния управител това ще гарантира така желания околовръстен път на Кърджали, което сериозно ще облекчи транспортната мрежа в региона. До старта на същинското строителство обаче, местната власт ще търси спешни краткосрочни решения за натовареното движение.

Заради засиления пътникопоток към Гърция, улиците в родопския град поемат огромен брой транзитно преминаващи автомобили. Въпреки перспективата за нова магистрала, областната администрация продължава междуведомствените разговори с различни институции. Основната цел на тези срещи е намирането на бърз и ефективен вариант, който да поеме натоварването до пълното завършване на новото пътно трасе.