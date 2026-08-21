Шофьорите да внимават, големият трафик променя движението днес

Шофьорите трябва да се подготвят за ограничения и променена организация на движението по едни от най-натоварените пътища в страната. Днес от 16:00 до 20:00 ч. се ограничава движението на камиони над 12 тона по автомагистралите "Тракия" и "Струма", както и през Кресненското дефиле в посока Бургас и "Кулата", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

В неделя същата забрана ще действа от 16:00 до 20:00 ч. за тежкотоварния трафик към София. Мярката цели да намали опасните изпреварвания и тежките колони в часовете с най-интензивно движение.

Ограниченията остават до края на август

Същият режим за камионите над 12 тона ще се въвежда всеки петък и неделя до края на месеца. Забраната не важи за обществения превоз на пътници, автомобили с опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се продукти и товари на температурен режим, както и за специализирани екарисажни и пътноподдържащи автомобили.

АПИ предупреждава, че при натоварен трафик водачите не трябва да използват аварийните ленти за по-бързо придвижване. Това може да блокира преминаването на линейки, пожарни и други автомобили със специален режим при инцидент.

Край Симитли движението сменя лентите

Реверсивно движение ще бъде организирано и по път I-1 в района на Симитли. Днес две ленти ще бъдат осигурени в посока "Кулата", а една към София, докато в неделя схемата ще бъде обърната - две ленти към столицата и една към границата.

Трафикът ще се следи непрекъснато и при необходимост подобна организация може да бъде въведена и в другия почивен ден. Промяната трябва да облекчи и пътуващите към Банско и туристическите комплекси в района.

Жегата може да спре и още камиони

Допълнителен риск носи прогнозираното горещо време. При температури на въздуха над 35 градуса и на асфалта над 50 градуса движението на камиони над 20 тона може да бъде ограничавано между 13:00 и 20:00 ч.

Тази мярка може да засегне определени участъци в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Метеоролозите очакват в следващите дни температурите на места да достигнат 36-38 градуса.

АПИ предупреждава за рискови изпреварвания

От пътната агенция призовават водачите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат опасни изпреварвания при образуване на колони. Интерактивната карта на АПИ и Националното тол управление показва в реално време интензивността на движението и броя на преминалите автомобили през последните 15 минути и последния час.