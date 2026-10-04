На крачка от България. Три земетресения за 30 минути

Три сравнително силни земетресения разтърсиха Южна Турция в рамките на по-малко от половин час в неделя, показват данните на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Първият трус е регистриран в 14:19 ч. местно време в района на Саимбейли, окръг Адана. Земетресението е било с магнитуд 4,8 и на дълбочина около 8 километра.

Само 17 минути по-късно, в 14:36 ч., в същия район е последвал втори, малко по-силен трус с магнитуд 4,9. Огнището му е било на дълбочина 8,67 километра.

В 14:43 ч. - само седем минути след второто земетресение - е регистриран и най-силният трус от поредицата. Той е бил с магнитуд 5,2 и е с епицентър в района на Сумбас, окръг Османие, на дълбочина около 7 километра.

След земетресенията са регистрирани и няколко по-слаби вторични труса.

Турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи съобщи, че екипите на AFAD и останалите компетентни служби незабавно са започнали проверки в засегнатите райони.

По първоначални данни няма информация за жертви, ранени или сериозни материални щети. Властите продължават обследването на района.

Окръзите Адана и Османие се намират в Южна Турция и бяха сред районите, засегнати от опустошителните земетресения през февруари 2023 г.