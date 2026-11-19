Незаконна кланица, оборудвана за клане и обработка на животни, разкриха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали съвместно със служители на Районното управление на МВР – Кърджали при проверка в частен имот.

В имота е установено специално обособено помещение с оборудване за клане и обработка на животни, включително тръбен път, телфер, маси и ченгели, както и две хладилни камери. Обектът не е регистриран по реда на Закона за храните.

При проверката са открити труп на едро преживно животно, с тегло 210 кг, осем трупни четвъртини от едри преживни животни, обезкостени, с общо тегло 340 кг, както и 10 кг обезкостено говеждо месо. Установени са още 15 глави от едри преживни животни с общо тегло 30 кг, 10 кг субпродукти и 300 кг странични животински продукти.

Общото количество на установеното месо, субпродукти и странични животински продукти е около 900 кг. Всички количества са възбранени и насочени за унищожаване. Самият обект е поставен под възбрана.

По случая е образувано досъдебно производство.