БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в с. Коритен

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в с. Коритен, община Крушари, област Добрич, в който се отглеждат 120 овце. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Абрит, Александрия, Капитан Димитрово, Коритен, Поручик Кърджиево и Северняк от община Крушари, област Добрич.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат селата Бистрец, Габер, Добрин, Ефрейтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Крушари, Лозенец, Огняново, Полковник Дяково, Северци и Телериг от община Крушари, област Добрич; селата Градини, Изворово, Красен, Лозница, Росен, Росица и Сноп от община Генерал Тошево, област Добрич; селата Крагулево, Свобода и Черна от община Добрич – селска, област Добрич; селата Голеш, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Краново, Полковник Чолаково и Светослав от община Кайнарджа, област Добрич; и селата Белик, Брестница, Коларци и Оногур от община Тервел, област Добрич.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

ОДБХ - Добрич реагира незабавно на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и предотвратяване разпространението на заболяването.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.