„Добрият Самарянин“ отново търси хората, които променят съдби с добри дела

Номинациите се приемат до 24 ноември, а тазгодишното издание на

наградите включва нова категория за дарителство и инициатива за

изграждане на интерактивен монумент в Стара Загора.



Сдружение „Самаряни“ обяви началото на номинациите за Годишните награди

„Добрият Самарянин“, които се връчват за 16-а поредна година.

Инициативата е посветена на хората, проявили доброта, съпричастност и

готовност да помогнат на изпаднали в тежка житейска ситуация или беда.

Тя е свързана с културно-историческото наследство на самарянските

дружества, работили на територията на регион Стара Загора.

Номинации се приемат до 24 ноември 2026 г. (вторник), включително, на

електронен адрес [email protected], както и лично в Централното

управление на Сдружение „Самаряни“ на ул. „Патриарх Евтимий“ № 57 в

Стара Загора. Предложения могат да се подават и в специалната пощенска

кутия на доброто, разположена на сградата на Централна поща в града, или

онлайн чрез формуляр за подаване на номинация.

Церемонията по връчването на Годишните награди „Добрият Самарянин“ ще се

проведе на 10 декември 2026 г. (четвъртък). Тази година събитието ще

бъде с нов формат, който включва допълнителна категория за отличаване на

добротворци.

Към досегашните отличия - статуетката „Добрият Самарянин“, Отличието на

общността „Добрият Самарянин“ и „Неуморимо добър Самарянин“, се добавя

категорията „Добротворци в ДАРителство“. В нея дарители ще бъдат

удостоени с отличието „ДОБРОлепта“ като признание за тяхната щедрост,

съпричастност и подкрепа на общественозначими каузи.

За първи път церемонията ще предостави и възможност за целенасочено

дарителство. Присъстващите ще могат да подкрепят изграждането на

интерактивен монумент „Добрият Самарянин“ в Стара Загора. Идеята е той

да се превърне в траен символ на добротворството и съпричастността към

хората в нужда.

Концепцията предвижда монументът да бъде не само художествен обект, но и

място за събиране на дарения в подкрепа на значими каузи за местната

общност. Разкъсаната кесия на ограбения човек, част от композицията, ще

служи като място, на което всеки желаещ ще може да направи дарение.

Събраните средства ще бъдат насочвани към важни за общността каузи.

Според организаторите подобен монумент ще постави Стара Загора сред

градовете по света, в които има паметници, статуи и фрески, посветени на

Добрия Самарянин, сред които Париж, Бирмингам и Бостън. Замисълът е той

да насърчава дарителството и да съхранява историите за човешка доброта

за бъдещите поколения.

Инициативата за Годишните награди „Добрият Самарянин“ започва през 2011

г. и оттогава се организира ежегодно на територията на област Стара

Загора. Нейната цел е да открива и отличава личности, помогнали на

отделен човек или група хора в тежка житейска ситуация.

Историите на отличените добротворци намират място в Книгата на ДОБРото,

която съхранява разкази за човешка съпричастност и подкрепа. Церемонията

традиционно се организира около 14 декември - датата на създаването на

Сдружение „Самаряни“.



Критерии и насоки за номиниране на кандидати

1. Номинираните трябва да са жители на област Стара Загора и/или да са

извършили съответните актове на добротворство на територията на

областта.

2. Номинираните трябва да са извършили съответните актове на

добротворство в периода от датата на затварянето на номинациите през

предходната година до датата на затварянето на номинациите през текущата

календарна година, т.е. от 11.11.2025 г. до 04.11.2026 г.

3. Номинираните трябва да са помогнали за постигането на значителни

положителни резултати за подобряване качеството на живот на отделен

човек или група хора, изпаднали в тежка житейска ситуация.

4. Номинации могат да подават както хората, получили помощ и подкрепа,

така и други лица, станали преки или непреки свидетели на извършените

добри дела.

5. Номиниращите трябва да предоставят писмена информация за извършените

актове на добротворство. Могат да бъдат посочени и предходни подобни

жестове на номинираните. При наличие на публикации в печатни или

електронни медии и социални мрежи, които потвърждават случилото се, е

препоръчително те да бъдат приложени.

6. При необходимост номиниращите следва да предоставят допълнителна

информация в писмен или устен формат, за да бъде установено

съответствието с критериите за допустимост.

