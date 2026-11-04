BG-Alert предупреди един град за опасни порои и наводнения

Системата за ранно предупреждение BG-Alert беше задействана в Бургас заради очаквани проливни дъждове и риск от внезапни наводнения. В съобщение до гражданите се отправя призив да избягват преминаването през залети участъци, подлези и мостове.

Към момента обстановката в областта остава спокойна. Няма данни за прелели реки и язовири, нито за възникнали критични ситуации. Предупреждението е задействано от областния управител около 11:30 часа.

Властите препоръчват автомобилите и ценните вещи да бъдат преместени от ниски терени и места с риск от заливане. Гражданите трябва да следят указанията на компетентните органи и да избягват рисковите участъци.

По-рано през деня BG-Alert беше активирана и на територията на община Царево със заповед на кмета Марин Киров. Причината са поройните валежи през нощта, когато в района на селата Велика и Фазаново са измерени около 120 литра дъжд на квадратен метър.

През цялата нощ дежурни екипи на полицията и общината са обхождали критичните точки и са следили ситуацията.

Червен код за опасни метеорологични явления е обявен за четири общини в областта – Царево, Созопол, Приморско и Малко Търново. За останалите общини предупреждението е от първа степен – жълт код.