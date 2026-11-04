Стара Загора ще бъде домакин на две спортни събития от 5 до 8 ноември
2026 г. Националният турнир по мини футбол за ветерани и състезанието по
спортно катерене „Купа Сърнена гора“ ще предложат оспорвани надпревари и
спортни емоции. Това съобщи Петко Крумов, началник на отдел „Спортни
дейности“ в Община Стара Загора.
Спортен комплекс „Колодрума“ ще посрещне отбори от цялата страна за
традиционния Национален турнир по мини футбол за ветерани от 5 до 7
ноември. Началото е в четвъртък от 18.00 ч., а финалните срещи ще се
изиграят в събота. Организатори са Българската асоциация по мини футбол
(БАМФ), Спортният клуб на глухите и Община Стара Загора. Входът за
зрители е свободен.
Спортна зала „Стара Загора“ ще бъде домакин на състезанието по спортно
катерене „Купа Сърнена гора“ на 7 и 8 ноември. Момчета и момичета на
възраст от 7 до 14 години ще се състезават в дисциплините скорост и
трудност, разделени в четири възрастови групи.
Надпреварите в събота започват от 9.00 ч. с участието на децата от 7 до
10 години, а в неделя ще се състезават участниците от 11 до 14 години.
Финалите по трудност са насрочени за 16.30 ч., а награждаването ще бъде
от 18.00 ч. и в двата дни. Организатори са Клуб по катерене и алпинизъм
„Железник“, БФКА, Община Стара Загора
Община Стара Загора кани жителите и гостите на града да подкрепят
състезателите и да проследят надпреварите на живо.
Футбол и спортно катерене в програмата на Стара Загора този седмица
Национален турнир за ветерани и „Купа Сърнена гора“ ще се проведат от 5 до 8 ноември
Стара Загора ще бъде домакин на две спортни събития от 5 до 8 ноември
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