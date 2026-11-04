Футбол и спортно катерене в програмата на Стара Загора този седмица

Стара Загора ще бъде домакин на две спортни събития от 5 до 8 ноември

2026 г. Националният турнир по мини футбол за ветерани и състезанието по

спортно катерене „Купа Сърнена гора“ ще предложат оспорвани надпревари и

спортни емоции. Това съобщи Петко Крумов, началник на отдел „Спортни

дейности“ в Община Стара Загора.

Спортен комплекс „Колодрума“ ще посрещне отбори от цялата страна за

традиционния Национален турнир по мини футбол за ветерани от 5 до 7

ноември. Началото е в четвъртък от 18.00 ч., а финалните срещи ще се

изиграят в събота. Организатори са Българската асоциация по мини футбол

(БАМФ), Спортният клуб на глухите и Община Стара Загора. Входът за

зрители е свободен.

Спортна зала „Стара Загора“ ще бъде домакин на състезанието по спортно

катерене „Купа Сърнена гора“ на 7 и 8 ноември. Момчета и момичета на

възраст от 7 до 14 години ще се състезават в дисциплините скорост и

трудност, разделени в четири възрастови групи.

Надпреварите в събота започват от 9.00 ч. с участието на децата от 7 до

10 години, а в неделя ще се състезават участниците от 11 до 14 години.

Финалите по трудност са насрочени за 16.30 ч., а награждаването ще бъде

от 18.00 ч. и в двата дни. Организатори са Клуб по катерене и алпинизъм

„Железник“, БФКА, Община Стара Загора

Община Стара Загора кани жителите и гостите на града да подкрепят

състезателите и да проследят надпреварите на живо.

