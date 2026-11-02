Зеленски обяви съдбата на войната ОБНОВЕНА

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи за "изключително ужасна руска атака" срещу село Комишуваха в Запорожка област. Той обяви, че има 18 жертви, а по-късно Службата за извънредни ситуации информира, че броят на загиналите е нараснал до 26. Ранените са най-малко петима.

Зеленски съобщи, че руските войски първо са пуснали бомби над училище в селото, в което се разпределя хуманитарна помощ. Последвал втори удар с девет бомби, като е било атакувано и укритие.

Тези удари унищожават "всяка надежда за напредък към мир", заяви президентът.

Малко по-рано днес Володимир Зеленски изрази готовност за преки преговори с Владимир Путин. По-рано руските въоръжени сили възобновиха нападенията в украинската Херсонска област след изтичането на временното примирие в района на град Олешки.

В интервю за Си Ен Ен Тюрк в края на посещението си в Турция Зеленски заяви, че срещата между двамата президенти на Украйна и Русия е от съществено значение, а Турция - практичен и реалистичен посредник за бъдещи преговори, посочва БНР. Изявлението идва преди очакваните следващата седмица технически преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби. Москва и Киев съобщиха за кибератаки, които са засегнали системите им за предупреждение за въздушна тревога. Все още не е ясно дали двата инцидента са свързани. Украинските потребители получиха серия от фалшиви известия за ядрена и химическа опасност, както и за улични боеве. Русия също съобщи за кибератака срещу системата си за предупреждение за дронове.

Русия е подновила атаките срещу Херсонска област, след като изтече примирието в Олешки. Местните власти съобщиха за ранени. А генералният щаб на украинските въоръжени сили обвини Русия, че е използвала хуманитарното примирие, за да укрепи военните си позиции. Регистрирани са ротация на военни подразделения, разширяване на мерките за защита срещу дронове по пътищата и засилена логистична дейност, включително доставки на боеприпаси.

Шестдневното прекратяване на огъня в Олешки, договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с участието на папа Лъв Четиринадесети, имаше за цел да осигури възможност за доставка на хуманитарни помощи и евакуация на цивилни от града, разположен в близост до фронтовата линия. Според Мелания Тръмп, която съобщи това в социалната мрежа Екс, по време на операцията са били евакуирани близо 800 души.