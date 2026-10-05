Украинците вече не искат Зеленски за президент

Повече от половината украинци смятат, че Володимир Зеленски трябва да изкара само един мандат като президент и не трябва да се кандидатира за втори мандат на следващите избори, съобщава "Украинска правда".

Според проучване на Киевския международен институт по социология (КМИС) 53% смятат, че Зеленски трябва да бъде ограничен до настоящия си един мандат (спрямо 46% през декември 2025 г.). Междувременно 42% смятат, че той трябва да участва в следващите избори (спрямо 45%). Останалите 5% не са решили.

КМИС отбелязва, че има ясна връзка между степента на доверие в президента и подкрепата за участието му в изборите.

"Ако сред онези, които имат пълно доверие в президента, 85% подкрепят участието му в изборите, този показател спада до 53% сред тези, които по-скоро му се доверяват, и съответно до 20% и 7% сред онези, които по-скоро или напълно не му се доверяват", заявиха социолозите.

Проучването е проведено между 12 и 21 септември. Общо 1002 респонденти на възраст 18 и повече години, живеещи във всички региони на Украйна, контролирани от украинското правителство, са били интервюирани по телефона чрез случайна извадка от мобилни телефонни номера. В извадката не са включени жители на територии, които временно не са под контрола на украинското правителство, въпреки че сред анкетираните е имало вътрешно разселени лица, преместили се от окупирани територии.

Проучването също така не е обхванало украински граждани, напуснали страната след 24 февруари 2022 г.

При нормални условия статистическата допустима грешка при извадка с такъв размер не би надхвърлила 4,1% при стойности, близки до 50%, 3,5% при стойности, близки до 25%, 2,5% при стойности, близки до 10%, и 1,8% при стойности, близки до 5%.

В условията на война, освен посочената по-горе формална статистическа грешка, съществува и определено систематично отклонение. Социолозите обаче смятат, че резултатите остават в голяма степен представителни и позволяват сравнително надежден анализ на общественото мнение.