Светът навлиза в нов етап на геополитическо противопоставяне, в който САЩ губят част от влиянието си, Китай укрепва позициите си, а Русия и Иран използват сходни методи за икономически натиск. Особено тревожна е ситуацията в Черно море, където действията на Москва започват да наподобяват иранската стратегия в Ормузкия проток. България е сред държавите, изложени на непосредствен риск за корабоплаването, търговията и икономиката си. Това предупреди арабистът проф. Владимир Чуков в предаването "120 минути" по бТВ, като направи мащабен анализ на срещата между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин в Шънджън и променящия се световен ред.

Черно море се превръща във втори Ормузки проток

"Оригиналът е Ормузкият проток. В Черно море е всъщност копието", заяви проф. Чуков, обяснявайки сходството между действията на Иран в Персийския залив и руската стратегия срещу търговското корабоплаване в Черно море.

Според него Москва и Техеран обменят военни технологии, оръжия, информация и тактически опит, а крайната цел е нанасяне на икономически щети чрез заплахи срещу жизненоважни търговски маршрути. Иран използва контрола върху Ормузкия проток, за да влияе върху световните петролни цени, като според Чуков в Техеран дори е поставяна цел за достигане на 110 долара за барел. Русия от своя страна се опитва да прекъсне украинския морски коридор за износ и да засили натиска върху Киев и европейските му партньори.

За България последствията могат да бъдат особено тежки. Професорът предупреди, че опасността не се ограничава до евентуални инциденти с кораби, а засяга вноса, транспортните разходи, цените на стоките, екологията и туристическия сектор. Мащабът на проблема се потвърждава и от данни, представени от БНР на 21 ноември, според които военните рискове вече водят до значително поскъпване на морските застраховки и намаляване на корабния трафик през Босфора.

"Ние не трябва да си заравяме главата в пясъка, а да видим какво можем да направим", настоя Чуков. Според него България трябва да търси по-тясна координация с Румъния и особено с Турция, която контролира проливите и има ключова роля за сигурността на черноморското корабоплаване.

Китай наложи волята си, Европа отхвърля нова Ялта

Анализирайки срещата между Тръмп, Путин и Си Цзинпин в Шънджън, Чуков оспори сравненията с Ялтенската конференция от 1945 г. Според него тогавашните три велики сили са контролирали над 50% от световния брутен вътрешен продукт, докато днешните участници във формата разполагат с около 35%. Още по-съществена според представените от него изчисления е разликата във военната мощ без ядреното въоръжение - приблизително 85% тогава срещу около 50% сега.

"Сянката на Ялта е нещо, от което ние, европейците, бяхме много силно потърпевши. Ние бяхме 50 години разделени. Това нещо няма как да бъде допуснато", подчерта арабистът.

Той обърна внимание на реакциите на германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони и председателя на Европейския съвет Антониу Коща срещу възможността големите държави да договарят бъдещето на Европа без нейното участие.

Според Чуков домакинът Си Цзинпин е успял да наложи водещата си роля на срещата, докато американският и руският президент са се оказали по-скоро негови партньори. Анализаторът определи Путин като големия губещ от войната в Украйна и заяви, че Москва няма необходимия потенциал да наложи желаната от нея нова архитектура на европейската сигурност. Посещението на Тръмп в Китай пък той разглежда като опит американският президент да компенсира вътрешнополитическите си затруднения.

Арабските държави изместват Вашингтон от голямата дипломация

Една от най-съществените промени в международните отношения според Чуков е постепенното изместване на американската дипломация от арабските държави като посредници при разрешаването на конфликти.

Той открои Обединените арабски емирства, Катар, Оман и Саудитска Арабия, които все по-активно участват в международни преговори, включително за войната в Украйна и размяната на военнопленници. Според арабиста Вашингтон вече не разполага с предишния дипломатически монопол в Близкия изток, а влиянието на регионалните сили непрекъснато нараства.

Чуков обърна внимание и на различията в американската администрация по отношение на Иран. Според него държавният секретар Марко Рубио защитава по-твърд подход, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс се опитва да се дистанцира от военния конфликт. Тези противоречия ограничават възможностите на Тръмп за предприемане на мащабна нова операция срещу Техеран, макар че отделни военни удари остават възможни.

Професорът посочи и отношението към международното право като една от големите промени в световната политика. Той припомни изказване на Марко Рубио, в което американският държавен секретар цитира думите на римския пълководец Помпей: "Не цитирайте законите пред мъжете с мечове". Според Чуков тази философия показва как военната и икономическата сила все по-често изместват международните институции при определянето на отношенията между държавите.