Вълна от социално недоволство продължава да залива редица европейски държави заради ниските доходи, високите разходи за живот и недофинансирането на публичните услуги. Хиляди граждани протестираха с искания за по-високи заплати, достъпни жилища и повече средства за образование, съобщава Reuters.

В португалската столица Лисабон демонстранти от различни части на страната се включиха в шествие, организирано от синдикалната конфедерация CGTP, настоявайки за увеличение на заплатите и пенсиите, овладяване на инфлацията и мерки срещу жилищната криза. Данни на Евростат показват, че средните годишни доходи в Португалия през 2025 г. са били с 37% под средното ниво за Европейския съюз, докато цените на имотите са се удвоили спрямо 2017 г.

Във Франция демонстрациите навлязоха в шестия си пореден уикенд, като редом със синдикатите на улицата излязоха ученици, студенти и представители на движението "Жълтите жилетки". Протестиращите настояват за ръст на доходите, по-добри условия в училищата и компенсации за поскъпването на живота. Според френското вътрешно министерство в акциите в цялата страна са участвали 82 500 души, от които 21 500 в Париж, докато организаторите отчитат 150 000 протестиращи. Шествия имаше още в Лион и Марсилия, където на места се стигна до сблъсъци с полицията.

В Италия 24-часова национална стачка блокира частично обществения транспорт, училищата и редица здравни услуги, предава Associated Press. Проявите, организирани от синдикалната конфедерация CGIL, обхванаха над 100 града с искания за по-високи възнаграждения, по-добра защита на труда и повече публични инвестиции. Към недоволството се присъединиха студенти и представители на опозицията, критикувайки социално-икономическия курс на кабинета на Джорджа Мелони. По думите на лидера на CGIL Маурицио Ландини в демонстрациите са се включили над един милион души.

В Испания хиляди протестираха в Барселона за по-достъпни жилища и по-добро финансиране на обществения сектор, като учителите поискаха разходите за образование да достигнат 6% от БВП. По данни на Euronews полицията е преброила около 3000 демонстранти, а организаторите - 5000. На този фон испанските машинисти отмениха планираната за следващата седмица железопътна стачка след споразумение с транспортното министерство и оператора Renfe, което въвежда допълнителни мерки за безопасност и ограничения в рискови участъци при лошо време.