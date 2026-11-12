Бомбените заплахи заляха Европа. Макрон с предупреждение

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че е твърде рано множеството бомбени заплахи, които се разпространяват в Европа, да бъдат приписвани на чужди сили. Причината е липсата на достатъчно доказателства, предаде Франс прес.

Макрон направи изявлението пред журналисти по време на срещата на върха на европейските лидери в Дъблин.

„Предвид тази вълна от бомбени заплахи и предупреждения, ние, разбира се, сме в повишена готовност. След няколко дни ще имам възможност да свикам заседание на Съвета по отбрана и сигурност по този въпрос“, заяви френският държавен глава.

Той призова за предпазливост при посочването на евентуални виновници.

„Към момента, в който ви говоря, не разполагаме с достатъчно доказателства, за да можем да определим виновниците. На този етап не можем да кажем, че зад тези обаждания стоят външни сили“, подчерта Макрон.

През последните дни бомбени заплахи предизвикаха тревога в редица европейски държави. Сред засегнатите са училища и граждански полети. Властите продължават да разследват произхода на съобщенията и евентуална връзка между отделните случаи.