Всичко за Дъблин

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Борисов: Дъблин не работи

Борисов: Дъблин не работи

Дъблин не работи. Позицията ни е такава, че незабавно трябва да спре притока на бежанци и докато не се реши проблема с тях. Това каза премиерът Бойко...

13 януари | 12:10
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Дъблин гледа Бойко Кръстанов

Дъблин гледа Бойко Кръстанов

Актьорът играе в сериала "Ред Рок", който в момента върви по ирландската телевизия Бойко Кръстанов получи шанс за изява и в ирландски сериал. "Тук е...

16 февруари | 23:25
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