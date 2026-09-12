Абровски с важен сигнал от Дъблин: Иновациите да носят реална печалба на фермите
Министърът поиска европейските програми да покриват целия път от идеята до внедряването и да дават на стопаните ясна сметка за разходите и възвръщаемо...
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Министърът поиска европейските програми да покриват целия път от идеята до внедряването и да дават на стопаните ясна сметка за разходите и възвръщаемо...
Мини туризмът е философия, благодарение на която опознавате града отвътре
Властите го отвели в затвор с максимална степен на сигурност
Българският евродепутат от ЕСН и председател на делегацията на “Възраждане” в ЕП е първия българин, който участва в среща на толкова високо ниво
Прие го с чувство за хумор
Фенове хвърляха тенис топки и развяваха палестински знамена, докато домакините стигнаха до 1:0
Класацията е според месечните разходи, ежедневието, климата, културата и това, което прави всяка от тях уникална
Биографът на велики градове Едуард Ръдърфърд възпява Ирландия
Актьорът снимал в иpлaндcĸaтa cтoлицa в неблагоприятни условия
Националите изпаднаха от група В в Лигата на нациите
Ирландия предупреди, че сделка може и да няма
Балъков и компания паднаха 1:3 от Ейре
Лъвовете гостуват на Република Ирландия на 10 септември
Две катедрали спорят за първенство в Дъблин Денят на св. Патрик е най-таченият празник в Ирландия. Ето защо посветената на този светец катедрала е пъ...
Боксов двубой за европейската титла на WBO в Дъблин приключи със стрелба с един убит и двама ранени. При меренето на кантара преди сблъсъка между Джей...
Северните хора градят крепост на река Лифи В предколедното си пътуване из Република Ирландия с моето семейство през 2015 г. кацаме в столицата Дъблин...
Дъблин не работи. Позицията ни е такава, че незабавно трябва да спре притока на бежанци и докато не се реши проблема с тях. Това каза премиерът Бойко...
"Споразумение като Дъблин 2, Шенгенското, в сегашния си вид, списъкът на страните, от които са допустими бежанци, би трябвало да се преразгледат незаб...
Бойко Кръстанов се върна след 7-месечен престой в Ирландия. Звездата от "Стъклен дом" се снима там в сериала "Ред рок", където е в една от главните ро...
Актьорът играе в сериала "Ред Рок", който в момента върви по ирландската телевизия Бойко Кръстанов получи шанс за изява и в ирландски сериал. "Тук е...