Любов и война в Дъблин

Мащабен епос за любов и война, семейни съдби и политически интриги ни представя биографът на велики градове Едуард Ръдърфърд още в първия том на бестселъра „Дъблин: Основаване“ /“Еднорог“/. „Майсторски изграден роман, който съчетава мащабна историческа панорама с дълбоко лични човешки драми“, пише The New York Times. „Ръдърфърд е в стихията си – той е съвременният Толстой на историческата литература“, добавя The Washington Post.

Дъблин е градът на литературните гиганти Джеймс Джойс, Оскар Уайлд и Самюъл Бекет. Дъблин е туптящото сърце на Ирландия, уникална смесица от култури, красива природа и исторически забележителности. Едуард Ръдърфърд ни припомня неговата история под формата на епична сага, разгръщаща се в продължение на единадесет века в „Дъблин: Основаване“. Подобно на емблематичните му бестселъри за Париж, Лондон и Ню Йорк, биографът на велики градове преплита факти и художествена измислица, за да ни потопи в живота, битките и легендите на Дъблин, още от зората на ирландската история в езически времена.

Сагата започва в предхристиянска Ирландия, когато населението е разделено на кланове и племена, управлявани от свирепите и властни крале на Тара. На фона на необичайните порядки и някои доста абсурни ритуали се развива любовната история на принц Конал и прелестната Деърдра, която ни припомня очарованието на древните ирландски легенди. Техните потомци ще продължат да пишат съдбата на Дъблин.

Важни събития от ирландската история са вплетени в сюжета на книгата. В първи том проследяваме християнската мисия на свети Патрик; нашествието на викингите и основаването на Дъблин; разцвета на манастира Глендалох; създаването на безценната Книга от Келс; възхода и падението на Брайън Бору – първият крал, който обединява Ирландия и поставя край на набезите на викингите.

Едуард Ръдърфърд изгражда богата галерия от впечатляващи образи – друиди и вождове, монаси и търговци, благородници и бунтовници. Всички те са замесени в любовни истории, драматични бунтове, предателства и епични битки, оформили ирландската идентичност. „Ръдърфърд владее до съвършенство изкуството на историческия разказ – епичен, емоционален и завладяващ“, коментира The Guardian.

