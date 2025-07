Отиде си една от най-красивите актриси в света

На 42 години загина една от най-красивите актриси в света. Смъртоносни се оказали поставените инжекции за красота на Шефали Джаривала.

Популярната индийска актриса е получила инфаркт. По време на трагедията в къщата е имало още осем души - съпругът ѝ Параг, майка ѝ, роднини и прислужници. Съпругът ѝ веднага я е откарал в болница в Мумбай, но лекарите могли само да констатират смъртта ѝ. За съжаление, Шефали Джаривала починала, преди да успеят да ѝ помогнат.

Тя се издига до славата в света на киното и телевизията в началото на новото хилядолетие, а по-широка популярност в една от най-населените страни в света и тяхната боливудска империя придоби с участието си в шоуто „Bigg Boss“, индийската версия на риалити шоуто „Big Brother“. Колегите ѝ все още се възстановяват от шока от тъжната новина, пише Телеграф.

„Животът е толкова непредсказуем... Беше твърде млада, за да си тръгнеш, почивай в мир“, „Много съм шокиран, сърцето ми е напълно разбито...“, „Не мога да повярвам. Ще те запомним с твоята грация, усмивка и дух“, са някои от коментарите на феновете.

