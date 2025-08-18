Десислава Радева подпали мрежата. Скандал с БМВ за 400 000 лева

Първата дама Десислава Радева подпали мрежата със скандал за БМВ за 400 000 лева

Това стана седмица след като президентът Радев блокира Варна с невиждан кортеж от близо 10 коли, с какъвто се вози идола му Владимир Путин.

Радев все още не е дал отговор на въпросите какво налага невижданите мерки за сигурност и колко струват те на данъкоплатците.

Съпругата на Радев си поискала от НСО нова кола, гръмна преди ден агенция ПИК.

Новото държавно БМВ, модел 750е хибрид, за което според медията настоява Десислава Радева, се оценява на около 400 хиляди лева, съобщи БЛИЦ, позовавайки се на проверка в сайта на автомобилния концерн.

Моделът е пълен с екстри. Неслучайно Радева се е спряла на разкошната кола. Вероятно вече си представя как се изтяга на многофункционалните седалки, които разполагат с обдухване в летните горещини и приятно подгряване в мразовитите дни.

БМВ 750е разполага с 489 конски сили и развива скорост от 0 до 200 километра за по-малко от 5 секунди. Сред другите екстри на бавареца са система за регулиране на волана, измиване на фаровете, проследяване и автопилот.

На задната седалка, където вероятно ще се шири първата дама, има голям плазмен телевизор, от който тя ще може да гледа своите любими сериали, докато пътува за държавна сметка.

Малко, след като гръмна скандалът, Радева пусна хаплива реплика във Фейсбук: „И за сведение, нищо против BMW, но любимите ми марки автомобили, без значение стари или нови, не са немски“.

Истината обаче е съвсем друга. Радева с охота се вози на разкошния автомобил, който замени сравнително по-старата S-класа, която ползваше, за да си купува бутикови одежди от централни столични улици.

Явно обаче няма нищо против освен на курорт в Гърция да се наслаждава и на престижа на автомобилния гигант БМВ за сметка на данъкоплатците.

