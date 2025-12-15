Рулетката се завърта! Радев с първи разговори за кабинет

Президентът Румен Радев завърта днес рулетката за нов кабинет. В изпълнение на Конституцията той започва консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, обявиха от президентството.

Срещите в изпълнение на основния закон ще започнат днес, 15 декември, когато президентът ще приеме на "Дондуков" 2:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България".

В петък парламентът прие оставката на кабинета "Желязков" с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше. Според предварителните заявки на партиите ГЕРБ няма да направи опит за втори кабинет в този парламент. ПП-ДБ категорично се обявиха за бързи избори. "Възраждане" също поискаха направо да се отиде на нов вот. Останалите партии не са излезли с официални позиции.

В същото време социолози и политолози коментираха, че очакват Радев да подаде оставка като президент, за да излезе на предстоящите избори със собствена партия.

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

Според Конституцията той може да избира от 10 души:

► Председателят на Народното събрание - Рая Назарян

► Управителят на БНБ - Димитър Радев

► Подуправителите на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков

► Омбудсманът - Велислава Делчева

► Заместник-омбудсманът - Мария Филипова

► Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев

► Зам.-председатели на Сметната палата - Мария Николова и Силвия Къдрева

