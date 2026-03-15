Иван Таков: Стига разпад! Една друга държава е възможна

Нека предстоящата предизборна кампания да бъде начало на процес, а не край на надеждата за БСП. Това призова в словото си Иван Таков, председател на Градската организация на БСП - София и заместник-председател на БСП, по време на националното съвещание на социалистическата партия. На форума в Зала 6 на НДК бяха представени водачите на листите на БСП с кандидати за народни представители за предсрочните парламентарни избори на 19-ти април.

"Умишлено не назовавах с термина "събитие" това наше национално съвещание, защото събирането на толкова много съмишленици е нещо напълно нормално за една жизнена политическа сила. Само една жизнена партия може да има самочувствието да заяви, както ние го направихме на Конгреса, че една друга България е възможна, каза Иван Таков в словото си пред социалистите. - Сега влизаме в предизборната кампания, за да споделим с всички българи тази наша мечта и да поискаме от тях доверие и подкрепа, за да я реализираме".

Иван Таков отбеляза, че повече от 35 години ни беше забранявано да мечтаем. "Казваха ни, че живеем в най-добрата от всички възможни политически системи, че неолибералната политика и държава нямат алтернатива. В резултат на това българската индустрия беше нарязана за скрап. Знанието, здравето и културата бяха превърнати в стоки за търговия. Обществото се раздели на една малка прослойка много богати и огромна мнозинство, което с тревога гледа към утрешния си ден, каза той. - Държавата беше подчинена на интересите на едрия капитал, а трудът беше поставен в унизително положение. На мястото на отнетата ни социална сигурност получихме кредити и дългове. Държавата беше подчинена на частния интерес и логиката на пазара, а корупцията стана норма. Много региони в България приличат на демографски пустини, но това не е нито историческа съдба, нито продукт на българския манталитет, а още по-малко наследство от социализма, както продължават да ни обясняват. Не, демографската катастрофа е естествен резултат от 37 години неолиберални експерименти".

Председателят на Градската организация на БСП - София беше категоричен, че е крайно време социалистите да заявят: "Стига разпад! Една друга държава е възможна. Социална държава. Лява държава. Държава, в която икономиката работи за обществото, а не за малцина милионери. Държава, в която трудът е достоен и защитен. Държава, която се грижи за хората, а не за печалбите. Държава, в която данъчната отговорност е справедливо разпределена между тези, които имат и онези, които нямат".

Иван Таков обясни, че това ще бъде посланието на БСП в предстоящата предизборна кампания. "Огромната част от българите искат точно такава държава и ние трябва да заговорим с техния глас, каза още той. - Давам си сметка, че БСП днес не е в добра кондиция, че доверието към нас е на критично ниски нива, че много трудно ще пробием стената от предразсъдъци и съмнения. Но съм още по-сигурен в това, че никой друг, освен нас, не може да защити тази идея за България. Затова, предстоящите избори, освен всичко друго, са и тест за жизнеността на лявото в България".

Той добави, че си дава сметка за трудността на поставената задача. "Никак няма да е лесно, защото структурно и организационно сме далеч от добрите си дни. Но когато структурите са в криза, идва ред на хората, на личностите, заяви Иван Таков. - И от това, което виждам днес, благодарение на силата и решимостта на всеки един от нас, аз съм уверен, че ще се справим".

Заместник-председателят на БСП завърши словото си с думи от политическата платформа на БСП за предстоящите избори, която беше приета на последния Конгрес. "Не се страхувайте от скептицизма и умората! Не се поддавайте на внушението, че нищо не зависи от вас. Всеки глас, всяка позиция, всяко действие на солидарност е удар по основите на несправедливия ред. Нашата сила не произтича от броя на мандатите, а от истината, която отстояваме, и от хората, които я споделят".

Иван Таков призова предстоящата кампания да бъде начало на процес, а не край на надеждата за БСП. "Нека изборите бъдат първата стъпка към системна трансформация, а не поредното разочарование. Нека заедно да докажем, че една социална, справедлива и суверенна България не е утопия, а възможен и необходим път. Ние вярваме, че една друга България е възможна", завърши той.

