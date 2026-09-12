Иван Таков: Стига разпад! Една друга държава е възможна
Нека предстоящата кампания да бъде начало на процес, а не край на надеждата за БСП, заяви лидерът на БСП-София
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Нека предстоящата кампания да бъде начало на процес, а не край на надеждата за БСП, заяви лидерът на БСП-София
"Рано или късно справедливостта тържествува", коментира Иван Таков
Лидерът на БСП-София посочи позицията на социалистите
Общинските съветници от групата на БСП подкрепиха арх. Румен Русев за и.д. кмет
Петко Димитров е секретар на Изпълнителното бюро на БСП-София
Ще бъдем брокери около властта, или ще работим за истинска промяна на обществото?!
Обществото трябва да се страхува от генерация на консуматори, но не и създатели, смята кандидатът за народен представител.
Младежите до 26 г. да бъдат освободени от данък, предлага кандидатът на социалистите в 25-и МИР
"Топлофикация" трябва да остане общинска, убедени са от БСП-София
Столичната социалистка гост на събитието във Вършава
Градската организация на социалистите с позиция по президента
Още през 2018 г. социалистите от БСП - Слатина лансираха идеята
Младите социалисти са готови да се включат като доброволци във възстановявате на дома на героинята
Не е морално да се облагодетелстваш на гърба на страдащите в „Красно село“, каза Николай Николов
БСП-София почете паметта на Апостола
Съветниците социалисти искат обяснения за липсата на контрол
Няма по-демократично обсъждане на проблем, категорични са социалистите в СОС
Това каза в декларация от името на групата на социалистите Калоян Паргов
Когато и да подаде оставка г-н Чобанов, все ще е късно, каза лидерът на БСП-София
5 районни организации на БСП – София проведоха своите номинационни конференции