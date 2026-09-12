Иван Таков: Стига разпад! Една друга държава е възможна
Нека предстоящата кампания да бъде начало на процес, а не край на надеждата за БСП, заяви лидерът на БСП-София
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Нека предстоящата кампания да бъде начало на процес, а не край на надеждата за БСП, заяви лидерът на БСП-София
Без обществено обсъждане е предложена промяна на десетки линии на градския транспорт
Нужен ни е хладен разум и сърце, заяви лидерът на БСП-София
В безпринципни коалиции партията ни не бива да участва
За да получим шанс да я изпълним обаче има едно много важно условие - БСП да се консолидира, да се обединим и да вървим напред заедно, коментира предс...
Дебати за платформа, управление и председател
Най-важното решение е положителната оценка за БСП във властта, каза Атанас Зафиров
Соцартията ври и кипи, взема ключови решения преди изборите
По думите му билетът, който сега струва 1,60 лв., след въвеждането на еврото ще бъде закръглен надолу
Кметът дължи много отговори на въпроси, свързани с предстоящата криза
„Нито Пеевски, нито който и да е друг кадрува при нас“, обяви Иван Таков
Каза още кога би отишъл при Путин
След 2 мандата на Румен Радев към нас ще има големи очаквания, коментира той
След проведено заседание
Националния съвет беше за провеждане на пълен цикъл отчет и избори в БСП-София
"Рано или късно справедливостта тържествува", коментира Иван Таков
Общинските съветници от "БСП за България" отхвърлиха препоръката на Градския съвет на БСП за смяната на Иван Таков с Диана Тонова
Новата структура в партията си постави две генерални цели и 5 задачи, по които започва да работи веднага
Иван Таков изтъкна, че не се ръководят от думите на лидера на партията, а от колективните органи
Предстои да се наблюдава производителността на общинските съветници в столицата