Всичко за Иван Таков

Следете всички новини, анализи и коментари за Иван Таков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество Регионални
Иван Таков: Платформата на БСП за изборите връща партията вляво - там, където тя има най-голяма тежест

Иван Таков: Платформата на БСП за изборите връща партията вляво - там, където тя има най-голяма тежест

За да получим шанс да я изпълним обаче има едно много важно условие - БСП да се консолидира, да се обединим и да вървим напред заедно, коментира предс...

01 февруари | 16:36
1 коментара
1876