БСП атакува Терзиев заради боклука на София

Кметът Васил Терзиев дължи много отговори на въпроси, свързани с предстоящата криза с боклука в София. Това заяви Иван Таков, председател на БСП-София и на групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС.

Той изрази голямата си тревога по повод тежкия казус, който възникна с конкурса за сметосъбиране и извозване на отпадъци в София. След отварянето на подадените оферти се оказа, че стойността им надхвърля около два пъти прогнозната.

Няма разумно решение

"Проблемът е много сериозен и той ще рефлектира върху всички нас съвсем скоро“, предупреди Иван Таков. „Към този момент не виждам разумно решение. Но кметът сам се вкара в тази безизходица. Преди повече от година започнахме да предупреждаваме, че има опасност да се случи това, на което сме свидетели в момента. Никаква реакция нямаше. Терзиев обяви конкурсите чак през април тази година, а договорите за сметосъбиране и почистване на 20 района в София изтекоха през май. Ние предупреждавахме, че поне година е необходима, за да бъдат проведени конкурсите и да бъде избран изпълнител", каза социалистът.

Съвсем реална криза

Иван Таков добави, че кризата с боклука в момента е съвсем реална за два от районите в София - "Люлин" и "Красно село". "От 6 октомври на практика в тези два района няма да има кой да извършва сметосъбирането. Чувам, че кметът щял да възложи на общинското дружество "Софекострой" да извършва тази дейност. Но то няма капацитет да го прави, коментира той.

Средства за камиони и техника

„Позицията на групата на БСП в СОС винаги е била всички комунални услуги да бъдат в патримониума на Столична община. От години говорим за създаване на общинско предприятие, което да се грижи за чистотата на града. Настоявахме също и за средства за закупуване на камиони и техника за "Софекострой", за да може да поеме почистването в по-голямата част от районите в София. Никой нищо не направи. И днес вече сме на прага на много сериозен проблем. Опасявам се, че справянето с него ще бъде много, много трудно", подчертава кадърът на БСП.

Терзиев за пореден път се провали

Той добавя, че отговорността за сметосъбирането и чистотата на града е изцяло и само на кмета, според Закона за управление на отпадъците. "Терзиев за пореден път се провали, заяви Иван Таков. „И никак не е трудно да прогнозирам и следващия му голям провал. Той ще е свързан с промяната на модела на изчисление на таксата за битовите отпадъци. Вече сме октомври. Предстои СОС да гласува план-сметката за чистотата за следващата година. Как ще бъде изготвена тя? Къде са разчетите на Терзиев за това какви приходи очаква Столична община през следващата година от такса смет? Въпросите са много. Отговори от кмета отново няма. А провалите му се трупат на гърба на софиянци", завършва председателят на БСП-София.

