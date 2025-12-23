Ключова промяна с нощния градски транспорт в София

От 1 януари нощният градски транспорт в София става по-достъпен - с това се похвалиха от Центъра за градска мобилност в столицата.

Оттам посочват, че пътниците с дългосрочни абонаменти за обществения транспорт вече ще могат да добавят към тях допълнителна карта за всички нощни линии. Тя ще важи за линиите N1, N2, N3 и N4.

Цена на допълнителната нощна карта ще бъде 3 евро на месец или 30 евро на година.

От ЦГМП посочват и едно важно условие - периодът на нощната карта трябва да съвпада напълно с периода на основната ви карта за дневния транспорт.

Така например ако заредим картата си от 11 януари до 10 февруари, допълнителната нощна карта също ще бъде за същия период - 11 януари до 10 февруари.

Ако закупите годишна карта (младежка, студентска или ученическа), можете да добавите нощните линии срещу 30 евро.

Ако вече имате годишна карта, чиято валидност е започнала, не можете да добавите допълнителен нощен абонамент, поясняват от ЦГМ.

