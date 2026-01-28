Метрото отваря нови станции и ускорява разширението на мрежата

Днес се навършват 28 години от пускането в експлоатация на първия участък на Софийското метро, който започва работа на 28 януари 1998 г. с 6,4 км трасе и 5 метростанции. Почти три десетилетия по-късно подземната железница вече е гръбнакът на градския транспорт в столицата.

В момента метрото разполага със 47 станции и обща дължина от 52 км, като всеки ден обслужва около 470 000 пътници. Само през тази година мрежата ще се разшири с още три станции.

„Те са под бул. Владимир Вазов и са във финална фаза. Надяваме се до края на месец юли да бъдат пуснати в експлоатация“, заяви пред Радио София директорът на Метрополитен ЕАД Николай Найденов. По думите му разширението е съпътствано и от сериозно обновяване на подвижния състав.

През 2026 г. в експлоатация ще влязат общо 12 нови метровлака от две различни фирми. Част от тях ще обслужват именно третата линия, която се удължава под бул. Владимир Вазов. Целта е по-кратки интервали между влаковете и по-висок капацитет в пиковите часове.

В по-дългосрочен план се подготвя и разширението на линия 1. „Очакваме при благоприятно развитие на процедурите до края на 2026 г. или най-късно началото на 2027 г. да започнем удължаването от метростанция Люлин до Околовръстното шосе – около 2 километра с две нови станции“, посочи Найденов.

Още по-мащабен е проектът за разширение на линия 2 в посока Студентски град. Предвиждат се 5 нови метростанции и приблизително 5 км ново трасе. Според ръководството на Метрополитен пътникопотокът в този район оправдава инвестицията, а реализацията може да достигне до 2033 г.

С новите станции, влакове и подготвяни трасета Софийското метро влиза в следваща фаза на развитие, като целта остава същата – по-бърз, по-надежден и по-устойчив транспорт за града.

