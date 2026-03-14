Жега в ефира на БНТ! Коментатори влезнаха в лют спор заради Петрохан и ПП-ДБ

Бурни коментари в ефира на БНТ. В студиото на "Денят започва с Георги Любенов" гостуваха пиар експертът Нидал Алгафари, Александър Сиди от ВМРО и медийният експерт Георги Лозанов.

Темите бяха геополитическата обстановка и предстоящите предсрочни избори.

Според Алгафари отново от страна на ПП-ДБ се дъвче безсмислено дъвката за свалянето на Борисов и Пеевски, при условие, че в страната има истински важни теми.

Алгафари: "Какво точно иска да направи служебното правителство? Има проблеми, които са по-важни, отколкото от разглобяването на някакъв модел. Хората се интересуват от Петрохан, Иран, от минералите. Всички говорят как ще свалят Пеевски и в крайна сметка винаги се опират до него", каза той.

Лозанов: "Действително на преден план се появява темата с Иран. Тръмп излиза сякаш от декларираното намерение да води политика. Влиза в ролята на международен полицай. не знам дали няма сделка с Путин. Ще се види дали успоредно с Иран дали ще застане изцяло на страната на Украйна. Щом ще се бориш с диктаторски режими - трябва да застане и срещу този в Кремъл.

Както обикновено ще трябва да се влезе тази тема и в нашата политика. Става много важно в кампанията каква страна ще заемат политическите ни сили. В случая отново са всички срещу ПП-ДБ", допълни експертът по медии Георги Лозанов.

Сиди: "Атаките срещу ПП-ДБ са нормални. Групата, която обича соево лате е малка. Те наистина безобразно взеха цялата власт. Те мислят, че управляват със 100%. Нагло и арогантно. Сменят всички шефове. Един човек, сложен за честни избори заплашва всички, че ще ги съди, защото казват истината за миналото му. наистина се надявам да има сериозна промяна"

Лозанов: "Очертава се една Орбанова ниша в българската политика. Извън нея е ПП-ДБ. Тази битка затова е насочена към нея"

Сиди: "Не мисля, че Орбан е толкова силен. Единствените борци са ПП-ДБ. Това е несериозно"

Алгафари: "Сещам се, че и г-н Василев каза, че всички ще съди, който свърже ПП-ДБ с Петрохан. Как нямаше един от ГЕРБ, който да се свърже с такива скандали?"

Лозанов: "Петрохан се използва предизборно. Педофилска секта е прекалено силна дума. В крайна сметка не може да се каже, че са педофилска секта" - Лозанов

Сиди: "Няколко педофилски скандали имаше само за няколко месец а - всички са свързани с ПП-ДБ. Никой не казва, че партията е секта. Но тези скандали са свързани с тях. При тях се случва всичко. МВР излиза с публична информация - нямаме право да я коментираме ли? На мен например никой не би ми разрешил да направя НПО с името на държавна агенция"

Лозанов: "Това ли е темата?"

Сиди: "Точно това е темата! Кой даде на тези хора оръжие? Включително кметът на София - пак от ПП-ДБ - е инвестирал 250 милиона в НПО-то"

Лозанов: "Кметът не е инвестирал в педофилска секта, защо го намесвате?"

Алгафари: "Някой е финансирал, някой е въоръжил, явно с много добри намерения"

Лозанов: "Ние в студиата трябва да се правим на другарски съд - дайте да говорим сериозно"

Сиди: "Някой е направил НПО, въоръжил е хората в Петрохан, някой дава лиценз на училище, от които се взимат деца. Ние задаваме прости въпроси"

Лозанов: "И за всичко са виновни ПП-ДБ ли. Въртим нещата по циничен предизборен начин. Тези въпроси са към МВР и прокуратурата. Тези родители как се чувстват, като се рови в тази тема"

Алгафари: "Ако бяха министри на ГЕРБ или ДПС какво ще стане? Какво щеше да стане тогава? А децата на Севдалина Арнаудова как са се чувствали, като арестуват майка им незаконно пред тях? Тези хора, които излизат толкова недоволни в защита на ПП-ДБ можеха да излязат на улицата да защитят и уволнените шефове на полицията.

Слагаме някакви издънки в служебното правителство, на марихуана ли, на амфетамини".

Сиди: "Всичко е в защита на ПП-ДБ, но кой нарисува торбичката Била?"

Лозанов: "Пак за тази торбичка ли се връщаме? Затова ли се връщате в политиката, за да си го върнете?"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com