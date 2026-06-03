Алекс Раева разкри как Любен Дилов-син е спасил живота й

С много емоционален пост в Инстаграм Алекс Раева се сбогува с Любен Дилов-син. Тя разказа за приятелството си с него. Оказва се, че Дилов буквално й спасил живота при гмуркане под водата. Отделно тя загатва за дълбоки тайни, които двамата пазили.

В Инстаграм Алекс Раева споделя:

Не знам как се сбогува човек с Теб.

Беше рядък човек - блестящ ум, безпощадно чувство за хумор и способност да видиш абсурда там, където всички останали виждахме проблем.

За мен беше приятел.

Беше човекът, с когото съм споделяла безброй часове под водата и още повече над нея. С теб сме се смели до сълзи, попадали сме в ситуации, които никой нормален човек не би повярвал, правили сме си признания, за които се иска доверие, и сме мълчали в онези моменти, когато думите не са нужни. Особено на онзи остров. Ти знаеш кой.

Ти ме спаси от скуката, от посредствеността, от не едно лошо решение. А веднъж - съвсем буквално - ми спаси живота под водата.

Ще липсваш на семейството си. Ще липсваш на приятелите си.

Ще липсваш на хората, които мислят. Ще липсваш на журналистиката. Ще липсваш на дайвърската общност. Ще липсваш на всички нас, които имахме невероятния късмет да те срещнем.

На добър път, Любе!

Душата ти да се рее така свободно, както се рееше под водата.

А когато някой ден пак се срещнем, се надявам само на едно - да си запазил някоя маса, да си намерил интересна компания и да имаш готова история, защото с теб небето със сигурност ще стане малко по-шумно, малко по-умно и много по-смешно.

До ново гмуркане, Любе!

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