Азербайджан и България разширяват военното си сътрудничество

В рамките на плана за двустранно военно сътрудничество между министерствата на отбраната на Азербайджан и България за 2026 г. в Баку се проведе работна среща, посветена на осигуряването на вътрешната сигурност в армията, пише oxu.az.

По информация на азербайджанското Министерство на отбраната българската делегация се срещна с началника на Главното управление за вътрешна сигурност и разследвания генерал-майор Азер Ибрагимов. По време на разговорите бяха представени мерките, които Азербайджан предприема за гарантиране на вътрешната сигурност във въоръжените си сили, както и възможностите за разширяване на сътрудничеството между двете държави в тази област.

В рамките на визитата делегацията посети и Управлението на военната полиция към Министерството на отбраната, където се срещна със заместник-началника на Главното управление за вътрешна сигурност и разследвания и ръководител на военната полиция генерал-майор Елгюн Алиев.

На българските представители беше представена историята на създаването на военната полиция, нейните основни задачи и дейности. Страните обсъдиха и перспективите военнослужещи от военната полиция на България и Азербайджан да участват в съвместни учения през следващите години.

По време на срещите бяха обменени мнения по въпроси от взаимен интерес, а в края на визитата представителите на двете държави си размениха възпоменателни подаръци и направиха обща снимка.

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