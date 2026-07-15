В София отбелязаха десет години от опита за преврат в Турция

С възпоменателна церемония в София беше отбелязана десетата годишнина от опита за преврат в Турция на 15 юли 2016 г., чийто организатор според турските власти е терористичната организация ФЕТО.

Събитието беше организирано от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция и събра народни представители, представители на бизнеса, дипломати, общественици и гости.

Посланикът на Турция в България Негово Превъзходителство Мехмет Саит Уянък определи 15 юли като историческа дата, в която турската държава и народ са се обединили срещу терористичната организация ФЕТО, а обществената солидарност се е превърнала в героизъм.

Той припомни, че в нощта на 15 юли 2016 г. по призива на президента Реджеп Тайип Ердоган милиони турски граждани са излезли по улиците в защита на демократичния ред, осуетявайки опита за преврат. По думите му турският народ е показал, че не признава сила над собствената си воля и че защитата на демократичните институции и националния суверенитет остава основен принцип.

Посланикът подчерта още, че след събитията Турция е укрепила своите демократични институции и е увеличила капацитета си, превръщайки се във все по-влиятелен фактор в области като отбранителната индустрия, туризма, технологиите и сигурността.

В изказването си Уянък предупреди, че ФЕТО не представлява заплаха единствено за Турция, а и за държавите, в които организацията развива дейност. По думите му тя действа под различни прикрития, функционира като организирана престъпна структура и е свързвана с пране на пари, данъчни измами, нелегална миграция, изнудване и други престъпления. Той подчерта, че Турция продължава да настоява пред своите партньори и съюзници да не допускат структури, свързани с ФЕТО, и изрази увереност, че сътрудничеството с българските институции в тази насока ще продължи.

Посланикът отбеляза още, че Денят на демокрацията и националното единство има важно значение за съхраняването на обществената памет и за почитането на жертвите. Той отдаде почит на 253-мата загинали по време на опита за преврат и пожела здраве на 2740-те ранени.

В рамките на възпоменателната церемония гостите изгледаха видео, подготвено от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция, посветено на събитията от 15 юли 2016 г., както и видеообръщение на ръководителя на Дирекцията по комуникации проф. д-р Бурханеттин Дуран.

В своето послание Дуран заяви, че международното сътрудничество остава ключов фактор в борбата срещу тероризма. Той посочи, че през последните две години процесът на разпадане на структурите на ФЕТО извън Турция се е ускорил, но предупреди, че в някои държави организацията все още намира подкрепа или убежище. Дуран подчерта, че като държава, загубила 253 свои граждани в нощта на 15 юли, Турция очаква международната общност да подкрепи нейната борба срещу тероризма. По думите му траен мир, сигурност и просперитет могат да бъдат постигнати единствено чрез последователна борба срещу всички терористични организации и искрено международно сътрудничество.

По време на събитието беше открита и фотоизложба с кадри, подготвени от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция, които пресъздават драматичните събития от нощта на 15 юли 2016 г. и отдават почит на загиналите в защита на демократичния ред.

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