В София отбелязаха десет години от опита за преврат в Турция
На възпоменателната церемония посланик Мехмет Саит Уянък подчерта значението на съхраняването на историческата памет и единството в защита на демокрац...
Следете всички новини, анализи и коментари за Отбелязване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На възпоменателната церемония посланик Мехмет Саит Уянък подчерта значението на съхраняването на историческата памет и единството в защита на демокрац...
С панихида, литийно шествие, слово, венци и тържествена заря градът отбеляза 176 години от събитията през 1850 година
Ръководството и футболистите ще поднесат цветя на Могилката, а клубът отправи емоционално послание към левскарите
Събитието остави трайно впечатление с топлата атмосфера на приятелство, музика и автентични вкусове
Представителите на партията и коалицията засвидетелстваха почитта си към падналите в антифашистката борба
Навършват се 140 години от едно от най-важните събития в историята на България
Локомотивът Баба Меца ще тегли специален влак между София и Перник
Темата за 2025 г. е „Справедливост за африканците и хората от африкански произход чрез репарации“
Годишнината ще бъде отбелязана на днес и утре (19 февруари) с военни и общоградски ритуали
Празниците ще завършат с концерт на Деси Добрева
За 76-и път хора от цялата страна извървяха пътя на четата
Всеки е чувал израза „Ще дойде Видовден“
Световният ден на водата се отбелязва от 1993 година насам под егидата на ООН
Празничните камбани на Царевец и храмовете огласиха града
Множество събития, посветени на 142 години от Освобождението на България от турско робство, ще отбележат празника в Благоевград.
Ритуалът започна с водосвет и молебен за здраве
Шествие с факли на знанието в Кърджали Вазови чествания и открити уроци прави Музеят на София Тържества, шествия, концерти ще има в страната за Деня...
С редица мероприятия и инициативи от днес започва "Седмицата на гората". България се включва в световното й отбелязване за 91 път. Старт на инициатив...
На 20 март отбелязваме Международния ден на щастието. Своеобразният празник на усмивката се чества за 3-та година от всички страни-членки на ООН. Дош...
София 2018 стартира годишната програма от активности за 2016-та със Световния ден на снега, съобщава сайтът www.sofia2018.bg. Глобалната инициатива на...