"БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” отбелязаха 9 септември

Българската социалистическа партия и коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” отбелязаха 81-ата годишнина от 9 септември 1944 г. – Деня на победата над монархо-фашизма.



Председателят на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров, заместник-председателите Иван Иванов, Калоян Паргов и Иван Таков, членове на Градския съвет на БСП-София, народни представители, младежи, антифашисти и ветерани поднесоха венци и цветя на паметника „Братска могила” в столицата.



Представителите на партията и коалицията засвидетелстваха почитта си към падналите в антифашистката борба и подчертаха значението на историческата памет за бъдещето на България.

