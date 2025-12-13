Психолог посочи коя е зрителната измама. Прогнозата

Психологът Росен Йорданов коментира бурната обстановка в страната.

Много прибързано използваме думите, без да направим точната диагноза на нещата. Народът, хората, енергията… Кой народ? Колко са излезли – 300 000. И като отидем на избори какво става? Това коментира пред БНТ психологът Росен Йорданов по повод протестите в страната и последвалата оставка на правителството.

Той посочи, че в демокрацията, за да се говори от името на народа, трябва да се спечелят избори. По думите му, на протестите е имало хора, които са различни.

Въпреки това той нарича случилото се „зрителна измама“: „В крайна сметка за тези 5 години не научихме никакви уроци. И тогава бяхме сигурни какво се случва.

През 2020 – край, отиват си, мутрите са вън и т.н. Борисов пада, изчегъртваме ГЕРБ, идват младите да управляват. Видяхме какво се случи“.

Видяхме какви трансформации станаха, видяхме кой с кого е. Интересното е, че пак същите хора са на едно място. Уж през цялото време приказват едно, но пак са на едно място, пак са заедно“, допълни той.

„Може би най-недоволен е обитаващият „Дондуков“ 2. Защото колкото и парадоксално да изглежда на фона на неговата риторика, не е готов все още.

Изборите трябва да се случат след 2-3 месеца. И на мен ми е малко трудно да си представя как ще организираш солидна политическа формация“, коментира психологът.

„Хората са съгласни, че така повече не може. Ама това го дъвчем толкова време и не го ли разбрахме, че основният въпрос е как може? По кой начин можем?

Стига с това „така не може“! В България сме царе на това да разрушим нещо, да критикуваме, да мрънкаме, да търсим кусури.

Демокрацията е в това ние да не съсипваме институциите“, подчерта той.

„Ще продължаваме да тъпчем и да правим едно и също, ако не направим нещо различно. А то е да кажем как ще бъде, кой с кого ще бъде, какви са следизборните възможностите за съставяне на някакво стабилно управление.

Ако някой може да направи нещо, което е полезно – дали ще е Асен Василев, дали ще е Ивайло Мирчев, ако го покаже, аз ще бъде първият, който ще каже: „Браво, хора, евала“, разкри Йорданов.

„Омръзна ми от хора, които само имат претенции. Обаче нямат капацитет, когато им се даде възможността. И правят неща, които разочароват много бързо“, добави той.

