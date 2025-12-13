Хампарцумян обясни какво искат хората след протестите

Безспорно е, че има смяна на поколенията. Младите искат да живеят по-добре в тази държава, а поведението на управляващите ги изкара по улиците и площадите. Това сподели в сутрешния блок на bTV финансистът Левон Хампарцумян.

Той добави, че това, което искат хората, е работещи и подредени институции. Хампарцумян е на мнението, че у нас има достатъчно компетентни хора, които си разбират от работата, но за жалост те са подтискани.

Трябва да направим така, че да се откъснем от тази арогантност и некомпетентност, която досега наблюдавахме, поясни той.

По отношение на план-сметката Хампарцумян заяви, че най-разумно би било бюджетът за 2026-а година да бъде направен от следващото редовно правителство.

От своя страна директорът на Сатиричния театър Калин Сърменов не одобри до голяма степен протестите срещу властта, защото прогнозира, че страната отново ще навлезе в хаос, в какъвто се намира от 2020-а година.

Това, което искаме да постигнем по този начин с тези протести, не е демокрация. Това е някакъв сценарий, но не е демокрация. Това, което виждаме, е повторение. Седем пъти ходихме на избори и какво направихме? Едва ли Радев ще направи нещо, ако влезе в играта. Истината е, че нямаме хора, които да са разбиращи и компетентни, затова и системата потъва. Говорим за кадри, но откъде ще ги намерим?, попита Сърменов.

Артистът попита и защо протестите са се случили точно сега и какво следва оттук нататък за страната ни. И допълни, че това, за което мечтае, е да има предсказуемост в държавата.

