Хампарцумян с остър анализ: Кой всъщност държи цените под контрол
Конкуренцията и контролът, а не чиновническото определяне на цени, пазят пазара – финансистът предупреди и за бъдещата битка на българския туризъм с д...
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Конкуренцията и контролът, а не чиновническото определяне на цени, пазят пазара – финансистът предупреди и за бъдещата битка на българския туризъм с д...
Финансовата помощ може да даде старт, но трайното преселване зависи от работа, услуги и нормална среда за семействата
Ще има и по-лоши години и трябва да бъдем готови и за това, заяви финансистът
Истинският контрольор на качеството и цените са клиентите
Експерти коментират обтегнатата иконимическа ситуация в страната
Сметката винаги идва, заяви финансистът
По думите му глобалната обстановка, геополитическите напрежения, войната в Украйна и непредвидимите решения на големите световни играчи правят управле...
По време на големия петролен шок през 1973 година цените скачат с 300-400 процента
Финансистът отправи предупреждение
Банкерът даде трезва оценка за риска, печалбата и големите илюзии на инвеститорите
Той отправи призив към народа
В магазините възниква напрежение, но виждаме и търпимост, каза той
Той беше категоричен, че при смяната на лева с еврото най-добрият вариант е да се пазарува с карта
Финансисти предупреждават за риск от неконтролируеми разходи
По отношение на план-сметката той заяви, че най-разумно би било бюджетът за 2026-а година да бъде направен от следващото редовно правителство
Според него в Европа е необходима реиндустриализация, по-разумно управление на ресурсите и повишаване на квалификацията на служителите
Трябва да търсим ефективност на публичните пари и срещу това няма никой да има проблеми, каза още той
Мисля, че правим една съществена грешка, изтъкна финансистът
Това не е естествено, заяви финансистът
По думите му политиците се крият зад оправдания