Хампарцумян посочи как да бъдем най-добрите в света

Нужни са системни усилия за подобряване на квалификацията и образованието на работната ръка. Това каза в ефира на "Здравей, България" финансистът Левон Хампарцумян.

"Би било добра новина да се намалят разходите в бюджета. Когато се опиташ да дигитализираш аналогова система, без да я адаптираш, се удряш в стената. Схемата човек-компютър-неефективен човек-компютър разкъсва процеса на малки неефективни парчета. Незаета бройка в администрацията означава, че я има налична, но средствата се използват за бонуси за лоялни служители", обясни експертът.

Според него в Европа е необходима реиндустриализация, по-разумно управление на ресурсите и повишаване на квалификацията на служителите. "Трябва да имаме високообразована и мотивирана работна ръка. Така ще бъдем конкурентни на най-добрите в света. Съдейки по автомобилния парк на по-състоятелните у нас, стремим се да се изравним. Българите никога не са били толкова богати, въпросът е колко устойчив е растежът в икономиката", коментира Хампарцумян.

