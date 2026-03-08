Нещо страшно стана с пчелите ни. Медът вече е златен

Над 60 хиляди пчелни семейства са загинали през миналата година по различни причини, показват данни в публикувания от Министерство на земеделието и храните бюлетин за пчеларството през 2025 г. Произведеният мед за същия период е с близо 8 на сто по-малко спрямо предходната година.

Произведеният през миналата година пчелен мед е 9 649 тона. Малко над 6 хил. тона са продадени на преработвателните предприятия, над 2 200 тона са били за директна продажба, през търговците на дребно са минали 479 тона, към промишлеността са насочени 593 тона, показват още обобщените данни на Министерство на земеделието.

Агростатистиката отчита с 3,5% по-малко пчелни семейства на годишна база през 2025 г. Броят на пчелните семейства достига 808 хил. Но едва от 660 хил. от тях е добиван мед. Това е намаление с около 5% спрямо предходната година.

Данните показват още, че най-голямо е намалението при стопанствата с най-малко кошери - до 10 броя. Тези стопанства са намалели почти с 10 на сто за последната година. Освен заболяванията и отравянето на пчелите, сериозен проблем, с който пчеларите трябва да се борят, е кражбата на кошери и непосилната инвестиция за охрана на стопанствата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com