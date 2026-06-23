Скъпо ли е морето ни? Нов спор за цените

С настъпването на активния летен сезон темата за цените по Българското Черноморие отново предизвика оживена дискусия. В ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS председателят на Сдружението на заведенията в България Емил Коларов, журналистът Емилия Милчева и финансистът Левон Хампарцумян коментираха поскъпването на услугите, качеството на туристическия продукт и контрола върху бранша.

Според Емил Коларов увеличението на цените не е явление, характерно само за ресторантьорския сектор. „Цените се вдигнаха абсолютно навсякъде. Не е редно Комисията за защита на потребителите да проверява само ресторантите“, заяви той. По думите му скокът на цените има своите обективни причини, а всеки собственик определя ценовата си политика според разходите си и профила на клиентите, които обслужва.

Коларов подчерта, че нарушенията в сектора вредят на целия туристически бизнес. „Всеки, който не работи по правилата, вреди на останалите си колеги в туристическия бранш. Има скъпи и евтини заведения. Цените се повишават навсякъде в България, но фокусът остава единствено върху нашия бранш, а това отношение се насажда от години“, каза още той.

Журналистът Емилия Милчева отбеляза, че всяко лято институциите засилват контрола по морските курорти. „Всяко лято сме свидетели на своеобразни нашествия по Черноморието от страна на КЗП и НАП. Тези проверки са непрекъснати“, посочи тя.

Финансистът Левон Хампарцумян изрази мнение, че най-обективният регулатор на пазара са самите потребители. „Истинският контрольор на качеството и цените са клиентите. В крайна сметка именно те правят задръстванията по границата с Гърция“, заяви той. Според него българските потребители са достатъчно информирани и могат сами да преценят дали получават адекватно качество срещу парите си.

От своя страна Милчева обърна внимание, че туристите са склонни да плащат по-високи цени, когато получават качествена услуга. „Туристът е турист именно защото е готов да плати повече, стига да получи вкусна храна и качествено обслужване. Хората избират други дестинации и не се притесняват да платят повече, защото отиват на почивка, за да създадат хубави спомени и преживявания“, коментира тя.

Според журналиста един от основните проблеми на българския туризъм остава качеството на обслужването, както и недостатъчната прозрачност в сектора. „По Черноморието има различен тип собственици, а истински малко са тези, които искат да развиват устойчив и качествен туризъм. Липсват големи хотелски вериги, които да управляват значителна част от хотелската база и да налагат високи стандарти“, отбеляза Милчева.

Тя акцентира и върху екологичните проблеми, които всяка година влияят върху имиджа на морските курорти. „Замърсяването и отпадъчните води са сред важните теми. Всяко лято се появяват едни и същи съобщения за замърсяване на плажове край Варна“, каза още тя.





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