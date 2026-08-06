Антонио Бандерас: Инфарктът беше най-хубавото нещо, което ми се случи

Антонио Бандерас направи откровено признание за инфаркта, който преживя през 2017 г., определяйки го като „най-хубавото нещо, което ми се е случвало“.

Холивудската звезда разказва пред списание People, че преди близо десет години получил силни болки в гърдите, докато бил у дома в Съри, Англия. Неговата партньорка Никол Кимпел му дала аспирин преди пристигането на лекарите, а в болницата актьорът претърпял спешна операция, при която лекарите поставили три стента.

Днес 66-годишният Бандерас е убеден, че именно този драматичен момент е променил живота му.

„Винаги знаеш, че някой ден ще умреш. Но когато смъртта застане толкова близо до теб, осъзнаваш колко глупаво е да губиш време за неща, които изобщо не заслужават място в живота ти“, казва той.

Според актьора инфарктът му е помогнал да види света по различен начин.

„Все едно някой ми сложи очила, за да видя реалността, която преди това не виждах.“

След преживяното Бандерас се отказва от цигарите, напуска Англия и се завръща в родния си град Малага, Испания, където се посвещава на театъра и на ресторантьорския бизнес.

Сред най-големите му гордости е Teatro del Soho CaixaBank, който продуцира театрални постановки и мюзикъли. Освен това притежава осем ресторанта и признава, че гастрономията е неразделна част от испанската култура.

В новия биографичен филм Tony, Бандерас влиза в ролята на готвач, вдъхновил младия Антъни Бурдейн.

В личен план актьорът казва, че най-важното за него остава семейството. Той живее с партньорката си Никол Кимпел, а за децата си – дъщеря си Стела и доведените си деца Дакота Джонсън и Александър Бауер – говори с огромна гордост.

„Виждам как израстват като добри хора и това ме прави истински щастлив. А Мелани Грифит беше невероятна майка“, споделя Бандерас.

Днес той признава, че вече не се интересува от материалните вещи.